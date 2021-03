Diversas modalidades utilizan los delincuentes que buscan engañar a la comunidad para obtener su dinero de forma fácil y mediante transferencias electrónicas por supuestos productos o servicios que nunca llegan o no se concretan.

Coyhaique.- Ahora es el turno de las licencias de conducir falsas, ofrecidas por redes sociales y donde la región de Aysén no es la excepción.

A raíz de un informe de análisis de la PDI, el fiscal jefe de Coyhaique, José Moris, comentó que “se determinó que por redes sociales está circulando una oferta de venta de licencias de conducir falsificadas, mal habidas. Se realizaron diligencias por parte de la PDI, determinando que en unas de las publicaciones el sujeto que hacía la oferta y que recibía los fondos es de la región de Valparaíso, encontrándose privado de libertad”.

En este sentido, el jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, a cargo de la Oficina de Análisis Criminal Coyhaique de la PDI, Prefecto Francisco Orellana, explicó que “como resultado del constante monitoreo de redes sociales y en un trabajo conjunto con el Encargado de Seguridad Pública Regional, se logró detectar diversas publicaciones que ofrecían licencias de conducir de manera fraudulenta en Coyhaique y, gracias al análisis criminal y consulta en nuestras bases institucionales, determinamos de dónde provienen, posibles involucrados y el modus operandi”.

ESTAFA POR INTERNET

El fiscal José Moris, agregó que “estamos hablando de una modalidad de estafa por internet en que se ofrece un producto ilegal, es decir las personas que quieren adquirir una licencia de estas características lo hacen a sabiendas de que están buscando comprar una licencia falsa y producto de ello, son estafados por sujetos que las ofrecen de manera absolutamente falsa también”.

Sobre el modo de operar, el prefecto Orellana precisó que se “inicia con la captación de las víctimas por medio de redes sociales y luego solicita algunos documentos básicos a fin de gestionar la supuesta licencia de conducir sin tener que realizar las pruebas exigidas. Posteriormente, coordina una cita en las mismas dependencias de la Municipalidad de la comuna donde resida la víctima y una vez que llega el momento de la entrega del documento, el imputado solicita el depósito en una cuenta por la suma de $200.000 pesos, los que, al ser depositados, proceden a bloquear sus teléfonos celulares, no volviendo a contestar”.

A nivel regional, desde el 2020 la PDI mantiene algunos decretos relacionados con el modus operandi de licencia de conducir fraudulenta, tanto en Coyhaique como en Puerto Aysén.

Por lo mismo, el fiscal José Moris penal llamó a la comunidad a respetar la ley y los conductos regulares para obtener una licencia de conducir a través de las Departamentos de Tránsito de las Municipalidades y, asimismo, nunca depositar dinero a personas desconocidas.

Finalmente, desde la Oficina de Análisis Criminal Coyhaique de la PDI recomendaron no caer en tentadoras ofertas que solo buscan engañar y generar un perjuicio económico en sus víctimas, y en caso de haber sido víctima de este delito denunciar ante la PDI, ya que “esto nos permitirá iniciar indagatorias y cruce de información para identificar a los responsables tras este tipo de hechos”, puntualizó el prefecto Orellana.