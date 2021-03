A través de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano, la Policía de Investigaciones de Chile alertó sobre el retorno de las estafas mediante la modalidad de mensajería instantánea a nivel nacional, en este caso a través de WhatsApp.

Coyhaique.- La región de Aysén no ha sido la excepción, ya que en las últimas semanas las unidades dependientes de la PDI Aysén han recibido algunas denuncias relativas a estafas vinculadas a este modo de operar.

Sobre el robo de datos e información a través de mensajería instantánea, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique, comisario Alejandro Muñoz, señaló que a nivel institucional “se ha detectado el retorno de una antigua modalidad de delito que consiste en que sujetos desconocidos envían a nuestro teléfono móvil un mensaje de texto con el cual pretenden ingresar a nuestra aplicación de WhatsApp con intenciones fraudulentas, para hacerse de la información que tenemos en nuestra cuenta con la finalidad de solicitar dinero a nuestros contactos o de obtener información privilegiada con la cual poder llegar a generar algún tipo de extorsión”.

Con esto, sujetos logran engañar a los usuarios para obtener un código de autenticación de seis dígitos que otorga pleno acceso a la aplicación, obteniendo el control de la cuenta a través de otro dispositivo para hacerse pasar por otra persona y defraudar.

Para evitar caer en este tipo de delito, la recomendación es “mantener nuestra aplicación de WhatsApp actualizada en cualquier tipo de dispositivo y activar la contraseña de segundo paso o verificación en dos pasos, clave segura y única que nos va a permitir recuperar la contraseña de WhatsApp en caso que quisiéramos cambiar de dispositivo y hacernos nuevamente de nuestra información”, puntualizó el jefe de la unidad especializada.

Por otro lado, en caso que algún conocido haya caído en este tipo de estafa y estén utilizando su cuenta para solicitar dinero, “siempre debe dudar y si es posible llamar a la persona para comprobar que el apuro económico es real y que nos estamos comunicando con la persona que dice ser. Además, es recomendable evitar enviar dinero a desconocidos para no caer en fraudes”.

Finalmente, la PDI recuerda que para evitar caer en estos engaños siempre se debe revisar el remitente, no ingresar a enlaces desconocidos, eliminar mensajes sospechosos, corroborar la información y nunca entregar información confidencial a terceros.