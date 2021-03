Tras ser presentado ante la Intendenta regional Margarita Ossa Rojas, a partir de ahora el can se une a “Dala” como parte de un arduo trabajo para detectar la internación y circulación de sustancias prohibidas.

Coyhaique.- En el mundo de los olores, los perros detectores de drogas de Carabineros se han convertido en los principales aliados en la lucha contra el tráfico y microtráfico, contribuyendo a hacer de las poblaciones, barrios y calles, espacios más seguros para la comunidad.

Con un año siete meses y recién egresado de la Escuela de Adiestramiento Canino, el ejemplar “Gazu” de raza Golden Retriever arribó a la región de Aysén para incorporarse -junto a su guía- a la Sección O.S.7, especialidad en que a partir de ahora, junto a la can detectora de drogas “Dala”, iniciarán un arduo trabajo en el control y prevención para detectar la internación de sustancias ilícitas a la región.

Tras obtener las más altas calificaciones dentro de su promoción año 2020, “Gazu” es especialista en la detección de cocaína, heroína, cannabis sativa y LSD, entre otras sustancias.

En una actividad que contó con la participación del General Hugo Zenteno Vásquez, Jefe de la XI Zona de Carabineros, el can del O.S.7 junto su guía, se presentó ante la Intendenta de Aysén, Margarita Ossa Rojas, recibiendo la bienvenida como un miembro más de Carabineros de Chile, ocasión en que la autoridad destacó su incorporación y contribución al combate de los delitos asociados a la ley 20.000.

“Esto viene a reforzar la tarea contra la delincuencia en definitiva, contra el narcotráfico en nuestra región y poder funcionar de manera más articulada con el apoyo importantísimo de este nuevo can”, indicó la autoridad regional.

Por su parte el General Hugo Zenteno Vásquez, señaló que las capacidades de estos animales permiten complementar el trabajo investigativo de esta especialidad y apoyar la revisión de vehículos, equipajes y de los más diversos métodos de ocultamiento utilizados para transportar e internar sustancias ilícitas.

“El ingreso de la droga puede ser por cualquier parte, vía aérea, marítima o terrestre, por eso estamos potenciando con un perro más. Son muy importantes para poder revisar lugares o estructuras”, indicó el Oficial General, quien indicó que el trabajo se extenderá a diversos puntos del territorio, entre estos, el litoral de la región.

Apoyo de Dala

Previamente, la can detectora de drogas “Dala” que llegó a la región en el mes de marzo de 2019 ha brindado apoyo en múltiples controles a personas que ingresan al territorio tanto vía aérea, marítima y terrestre, ya sea a través del aeropuerto, barcazas y pasos fronterizos, sumado a controles carreteros.

El Capitán Emiliano Gutiérrez, Jefe de la Sección O.S.7 Aysén indicó que el ejemplar ha jugado un rol fundamental en los controles sanitarios, integración con la comunidad y la realización de charlas dirigidas a estudiantes.

Durante su permanencia y trabajo, el ejemplar ha participado en cerca de 50 procedimientos, allanamientos y el decomiso de una importante cantidad de marihuana, plantas, clorhidrato de cocaína, hongos alucinógenos, drogas de síntesis y fármacos.

“Ha logrado detectar grandes cantidades de drogas, nos ha cooperado en la detección y detención de más de 50 personas tanto por tráfico, microtráfico y porte de drogas. Es de suma importancia el trabajo de los canes detectores de drogas. Podemos decir a la comunidad que se suma un nuevo integrante a la Sección O.S.7, el can Gazu junto a su guía, los cuales comenzarán un trabajo profesional, metódico y constante junto a la can Dala en nuestra región, con un objetivo principal, cual es evitar la presencia de drogas tanto para que la familia y en espacial los jóvenes vivan tranquilos y lejos de este flagelo que causa tanto daño a nivel familiar, físico y psicológico”, expresó el Oficial.

Carabineros recordó a la comunidad utilizar el fono drogas 135 y denunciar en forma anónima antecedentes que digan relación por materias de venta, tráfico y microtráfico de drogas, con la finalidad de iniciar los procesos investigativos y derivar los antecedentes a los Tribunales de Justicia.