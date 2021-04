Durante la última semana destacan 120 personas detenidas por diversos hechos, entre ellos, 76 son por infringir el código sanitario, de los cuales 54 han sido detenidos por infringir el toque de queda.

Coyhaique.- Un total de 120 personas fueron detenidas por Carabineros en la región de Aysén en la última semana, según revelan las cifras dadas a conocer en el segundo balance policial, expuesto por el General Hugo Zenteno Vásquez junto a la Intendenta de Aysén Margarita Ossa Rojas y el Coordinador regional de seguridad Pública, Rodrigo Solo de Zaldívar.

Del total de 120 detenidos, 11 corresponden a delitos de mayor connotación social y 109 por otros hechos, entre los que destacan por conducción en estado de ebriedad, hurtos, violencia intrafamiliar, entre otros, expresó el General Hugo Zenteno Vásquez, Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén.

“Tenemos 76 detenidos por infringir el código de salud, de los cuales 54 son por toque de queda, dos por cuarentena, 12 por fiesta clandestina (…) y 8 por sumarios sanitario”, detalló.

Asimismo el Oficial General sostuvo que en materia de reincidencia, 364 personas registran dos o más detenciones.

En cuanto al servicio de ronda extraordinaria efectuada el fin de semana recién pasado, esta arrojó un saldo de 17 personas detenidas en un trabajo conjunto con inspectores municipales, de salud y coordinado con la junta de vecinos, Gobernación de Coyhaique y el Coordinador de Regional de Seguridad Pública.

Durante el servicio hubo 13 detenidos por infringir el art. 318 del Código Penal, tres por porte de drogas y uno por conducir en estado de ebriedad.

Paralelamente Carabineros efectuó 9 controles de identidad, 38 controles vehiculares, 4 infracciones al tránsito y un sumario sanitario a un restaurant que estaba funcionando en horario de toque de queda.

“Carabineros está enfocado en continuar trabajando por el bien de nuestra región y nuestra comuna. Los carabineros somos de todos y nuestro enfoque va a estar siempre orientado a la prevención”, expresó el General Zenteno.

Instan a respetar toque de queda

Por su parte la Intendenta de Aysén, Margarita Ossa Rojas instó a la comunidad a dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias vigentes con la finalidad de reducir los contagios en esta pandemia por Covid-19.

“Son personas que atentan y no cumplen la normativa y que afectan la positividad de nuestra región, 54 personas que no respetan el toque de queda es alto, les pedimos encarecidamente que lo acaten (…) Carabineros se desplaza por diferentes localidades de nuestra región para poder salvaguardar esta norma, pero efectivamente es difícil estar detrás de cada una de las personas para que se mantengan en sus hogares”, expresó.

La autoridad regional sostuvo que resulta igualmente gravoso el no respetar la cuarentena, con el consiguiente riesgo de generar nuevos contagios.

“Es importante que esa responsabilidad individual no dependa solamente de la fiscalización que realiza Carabineros (…) cualquier fiesta clandestina aumenta y tiene asociado de cuatro a cinco contagios por persona que pudiese estar positiva”, sostuvo la Intendenta Ossa, quien enfatizó en el llamado a respetar las disposiciones sanitarias instruidas por la autoridad del ramo.

Por su parte, el Coordinador Regional de Seguridad Pública Rodrigo Solo de Zaldívar destacó el trabajo efectuado por Carabineros y reiteró el llamado a la comunidad a respetar el toque de queda y denunciar las fiestas clandestinas. “Apoyarnos ente todos va a lograr que bajemos los contagios en nuestra región”, concluyó.