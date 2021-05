Con el fin de informar sobre los alcances de la promulgación de la nueva Ley de Migraciones, detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén, en coordinación con la Municipalidad de Guaitecas, realizaron una capacitación orientada a los ciudadanos extranjeros que habitan en la localidad de Melinka.

Guaitecas.- De acuerdo a lo indicado por el subcomisario Hans Suazo, jefe de la Sección Migraciones Aysén, “esta capacitación conjunta con la municipalidad tuvo como finalidad dar a conocer el proceso de regularización extraordinario que se está llevando a cabo a partir de la promulgación de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería”, esto para poner en conocimiento de los migrantes las condiciones que establece el marco normativo para la regularización. “Asimismo, verificar en terreno la situación de los ciudadanos extranjeros que se encuentran residiendo en la localidad”, agregó el subcomisario Suazo.

Esta jornada logró gestarse gracias a la coordinación realizada en anteriores servicios especiales realizados por la Prefectura Provincial Aysén en la zona, donde los equipos especializados del área de migraciones pudieron evaluar y analizar la realidad frente al fenómeno en la localidad de Melinka. En ese sentido, gracias a las reuniones sostenidas con el alcalde (s) de Guaitecas, Enrique Higueras, se pudo concretar esta iniciativa para entregar toda la información sobre el proceso de regulación a los ciudadanos migrantes que habitan en la localidad.

“Esta actividad tuvo bastante participación de extranjeros, quienes mantenían varias dudas respecto a cómo regularizar su situación”, puntualizó el jefe de la unidad especializada.

Cabe destacar que el proceso de regularización contempla diversos requisitos para postular a la obtención de la visa temporaria para aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional por pasos habilitados y regula la salida o egreso del territorio nacional sin sanción ni prohibición de ingreso al país para aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional por pasos no habilitados.

Por otro lado, respecto a cómo asegurar una migración responsable, el subcomisario Suazo señaló que “buscamos garantizar un proceso migratorio desde una perspectiva segura, ordenada y regular, tal como lo establece la nueva ley, educando a los ciudadanos extranjeros sobre nuestra labor como PDI en el control migratorio y fiscalización de extranjeros”.

Finalmente, el jefe de la unidad realizó un llamado a los ciudadanos extranjeros de las distintas localidades a nivel regional que no mantengan su situación al día o que no sepan cómo realizar sus trámites a “acercarse al cuartel policial de la PDI más cercano para informarse y actualizar su información personal en los plazos establecidos para evitar caer en irregularidades”.