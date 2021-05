PDI y Cámara de Comercio abordaron las principales temáticas sobre la contratación de migrantes, labor fiscalizadora y nueva Ley de Migración y Extranjería.

Coyhaique.- El pasado martes 4 de mayo de 2021, se llevó a cabo la segunda versión del “Conversatorio sobre Contratación de Migrantes”, actividad organizada por la Policía de Investigaciones de Chile, a través del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, en conjunto con la Cámara de Comercio, Servicios, Industrias y Turismo de Coyhaique.

En la iniciativa donde participaron más de 40 personas, se conectaron dirigentes de las asociaciones de migrantes a nivel regional, dirigentes de las agrupaciones de comerciantes locales, personal de la Municipalidad de Tortel, de las gobernaciones regionales y la Seremi del Trabajo, Andrea Ponce. Además, contó con la participación de personal del Servicio de Impuestos Internos de las regiones del Biobío, Los Lagos y Los Ríos, personal de Extranjería de la Gobernación de Biobío y personal de la Inspección del Trabajo de Biobío y O’Higgins.

Sobre la excelente convocatoria, el jefe del Departamento de Migraciones Coyhaique, comisario Richard Biernay, valoró el trabajo de la Cámara de Comercio de la difusión de la actividad con sus socios, señalando que “este año generamos la segunda versión de este conversatorio y tuvimos una convocatoria de más de 40 personas que estuvieron conectadas por esta necesidad de información tanto al tema de la contratación de migrantes como la nueva ley de migración y extranjería”.

En relación a los temas abordados, el comisario Biernay indicó que “se habló de la actual y vigente ley de extranjería y de aquellas principales infracciones que cometen los migrantes en lo que tiene que ver la contratación de extranjeros, contrato laboral y las principales infracciones que comete el empleador que, por lo general, son por desconocimiento”, agregando que no corresponden a ilegalidades, “sino irregularidades como no cumplir con ciertos plazos o algunos documentos”.

Además, “aprovechamos de tocar algunos temas que son de relevancia que surgieron en las preguntas que tienen que ver con Ley 21.325, que es la nueva Ley de Migraciones, particularmente lo que tiene que ver con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que tiene un plazo de 180 días, que da tiempo para que los extranjeros que se encuentren en alguna condición de irregularidad puedan regularizar su situación y aquellos extranjeros que hicieron ingreso clandestino puedan abandonar el país”, enfatizó el jefe de la unidad especializada, agradeciendo particularmente a los directivos de la cámara de comercio de Coyhaique por su colaboración y apoyo permanente en este tipo de actividades.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Coyhaique, Gerardo Guzmán, agradeció a la Policía de Investigaciones y a todos quienes participaron en la actividad que se pudo retomar este año debido a la pandemia, señalando que “esta es una gran iniciativa que colabora junto con las empresas y los trabajadores para poder llevar todo en orden y no tener problemas en temas migratorios, tener todos los documentos al día y seguir trabajando en este proceso de pandemia”.