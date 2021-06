Los homicidios de policías no pueden ser simplemente una noticia.

Santiago.- El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, a través de una carta abierta entregó a nombre de cada uno de los 60 mil hombres y mujeres que son parte de Carabineros de Chile, el más sentido pésame y condolencias por el cobarde asesinato de la Subinspectora Valeria Carolina Vivanco Caru (Q.E.P.D.).

En la nota afirmó que es inevitable recordar que, hace tres semanas, la Institución despidió al Sargento 1º Francisco Benavides García (Q.E.P.D.), asesinado en Collipulli. Solo unos meses antes, el 30 de octubre de 2020, una emboscada a manos de delincuentes arrebató a la Institución y al país al Suboficial Mayor Eugenio Nain Caniumil (Q.E.P.D.) en La Araucanía. También recordó que en enero pasado, la PDI despedía al Subinspector Luis Morales Balcazar (Q.E.P.D.), víctima de un crimen artero en el sector de Temucuicui.

La máxima autoridad de la policia uniformada señaló que no puede ser que tengamos cuatro policías asesinados en los últimos ocho meses. Nuestra labor implica riesgos, pero no se puede relativizar que cuatro personas fueran víctimas de ataques con armas de fuego. Los homicidios de Eugenio, Luis, Francisco y Valeria no pueden ser simplemente una noticia más, ¡no puede ser algo normal! La vida de un policía tiene tanto valor como la vida de cualquier persona.

“Como Instituciones buscamos entregar seguridad a la ciudadanía, nos duele perder a uno de los nuestros (…) y el país siente también esa pérdida. ¡No queremos más mártires! Nuestra vocación, motivación y compromiso nos impulsa a seguir adelante y seguir trabajando, unidos, por cada uno de los habitantes de nuestra tierra”, recalcó el General Yáñez.

Yáñez agregó que “trabajaremos colaborativamente para buscar e identificar a los responsables de este cobarde crimen, porque no solo la familia o nosotros como instituciones queremos justicia; la comunidad también lo demanda”.

“La Subinspectora Valeria Vivanco Caru (Q.E.P.D.) fue asesinada en el cumplimiento de su deber, cuando trabajaba por hacer del país uno más seguro. Lo mencioné al despedir recientemente a uno de nuestros mártires y lo repito hoy: siempre viven los que por la patria mueren”, finalizó.