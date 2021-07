La Institución resaltó que se trató de una jornada ejemplar de votación, en la cual no se registraron hechos o denuncias que ameritaran la intervención policial.

Aysén.- Con cerca de 120 efectivos desplegados en los locales de votación dispuestos en las 10 comunas de la región de Aysén, Carabineros de Chile resguardó la seguridad en el perímetro exterior, facilitando el acceso a los electores durante las primarias presidenciales 2021.

La preparación del servicio comenzó a las 06:30 horas de hoy en la plaza bicentenario en la ciudad de Coyhaique, ocasión en que el General Hugo Zenteno Vásquez, Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén- impartió las instrucciones al personal con la finalidad de garantizar la seguridad del proceso y brindar las facilidades de acceso a personas de la tercera edad, con problemas de movilidad y a todo elector que lo haya requerido.

El Oficial General indicó que lo anterior obedece a una planificación de los servicios, seguridad que se extenderá hasta al término del conteo de los votos y con posterioridad a aquello.

Durante la jornada, el personal realizó exhaustivas fiscalizaciones a locales de expendio de alcoholes, verificando el cierre de estos o de góndolas, dada la prohibición de venta de este tipo de mercadería, según establece la norma.

Por su parte el Teniente Coronel Rafael Cares Sepúlveda, Prefecto (S) de Aysén, indicó que como en cada acto eleccionario, Carabineros resguarda la seguridad en el perímetro exterior, destacando la normalidad del proceso.

“Ha sido una jornada muy tranquila, el comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar, estamos satisfechos y esperando que termine el conteo final para empezar el traslado de los votos y de las actas que también es misión de la Institución”, expresó el Oficial Jefe.

Durante la jornada, en los 31 locales de votación dispuestos a nivel regional, no se registraron inconvenientes ni procedimientos que exigieran la intervención de Carabineros.

“A diferencia de otras elecciones, en esta jornada no tuvimos ningún detenido, ninguna denuncia por alguna infracción a la ley electoral (…) y esperamos que esta jornada finalice de la misma manera”, finalizó el Teniente Coronel Rafael Cares, Prefecto (S) de la Prefectura de Carabineros Aysén.