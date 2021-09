Llegó septiembre y, junto con ello, se aproximan las Fiestas Patrias, fecha donde, por lo general, las familias se aprovisionan de productos cárneos, aumentando el consumo de estos productos por las festividades. De acuerdo a los análisis de la PDI, previo, durante y después de esta fecha incrementa el robo de ganado y el comercio clandestino de carne.

Se trata del delito de abigeato, tipificado en los artículos 448 bis y siguientes del Código Penal, que consiste en el robo o hurto de especies de ganado mayor, menor o porcino. El cuerpo legal también establece el delito de receptación de especies provenientes del abigeato, y el delito de apropiación de cualquier elemento de animales ajenos. Las penas para este delito corresponden a la de otros delitos contra la propiedad.

“El Código Penal establece claramente cuáles son las penas que arriesgan quienes lo cometen, comercializan y quien mantiene en su poder parte de estos animales que han sido producto del abigeato”, señaló el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique, subprefecto Víctor Toledo, agregando que “existe una modificación en la Ley N°20.090 del año 2006 que sanciona con mayor rigor este tipo de delito y entrega amplias facultades investigativas, siempre coordinadas con el Ministerio Público, para individualizar a estas bandas que se dedican a la comercialización de estos animales con herramientas suficientes para iniciar líneas investigativas que permitan establecer los lugares donde están operando, quienes son las personas y la cadena que se inicia a partir del robo de estos animales, si existen mataderos clandestinos o locales establecidos que están comprando este tipo de carne, etc.”.

En estos hechos que afectan a la propiedad y la salud pública, la Región Policial de Aysén investiga de manera multidisciplinaria e integral, desde los puntos de vista especializados de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique y la Brigada Investigadora del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Aysén, unidades que trabajan de manera conjunta los sitios de suceso relativos a hechos que afectan el patrimonio ganadero de los habitantes de la región, justamente, en el último tiempo, personal especializado de la BIRO Coyhaique, BIDEMA Aysén y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público y personal del Servicio Agrícola y Ganadero Aysén, han trabajado en diversas concurrencias, desarrollando diligencias investigativas en el sitio de suceso para poder esclarecer los hechos.

Cabe destacar que, encuanto al delito de abigeato, durante el transcurso del año 2020 se recibieron 17 denuncias en los complejos policiales de la PDI y 58 órdenes de investigar por parte de la Fiscalía, siendo detenidas tres personas. Durante el primer semestre del 2021, se han recepcionado 4 denuncias y se han recibido 15 órdenes de investigar por estos mismos hechos.

Recomendaciones

Existen diversos peligros y riesgos asociados a la compra de carne y productos derivados en locales comerciales no autorizados o de forma clandestina, entre ellos cometer un delito penado por ley, la afectación al comercio establecido, la salud pública y la aparición de nuevos delitos asociados a este fenómeno. En ese sentido, el subprefecto Víctor Toledo indicó que “el primer llamado que realizamos es a no consumir este tipo de carne de la cual no sabemos su procedencia, ya que existe un alto riesgo que puede afectar la salud de las personas”, ya que cuando las especies animales producto del abigeato son faenadas en mataderos clandestinos, incumplen las normas sanitarias y se produce un grave riesgo para la salud pública.

Ahora bien, al momento de enfrentar la sustracción del ganado es importante entregar elementos para el reconocimiento del animal en caso de hallazgo. Por ejemplo, en caso de caballos, se debe señalar raza, sexo, color de pelo, peso estimativo, altura, etc. De estar inscritos, es fundamental obtener el certificado otorgado por la Sociedad Nacional de Agricultura, donde se indica el número de chip asociado y en caso de bovinos, es importante contar con el número del DIIO, que es el dispositivo de identificación individual oficial, entregado por el Servicio Agrícola y Ganadero.

“Existen personas que tienen ciertas medidas preventivas como, por ejemplo, el chip que otorga el Servicio Agrícola y Ganadero para tener registro de los animales, hay también personas que tienen menor cantidad de vacunos y ellos tienen fotografías de sus animales para su reconocimiento. Esto nos permite avanzar investigativamente para tratar de ubicar a aquellos animales que son sustraídos, tenemos ciertos casos en donde ganaderos han instalado cámaras de vigilancia en accesos a los predios y mantienen un registro actualizado de sus animales, asimismo, ante movimiento inusual de personas en las cercanías de los predios, se comunican entré propietarios, alertando la presencia de personas extrañas al lugar y canalizando la información a las unidades policiales, esto con la finalidad de prevenir estratégicamente la comisión de estos delitos”, expresó el subprefecto Toledo, resaltando la importancia en que una vez que se haya detectado la sustracción del o los animales, es fundamental preservar cualquier elemento ajeno al lugar de los hechos que pueda ser encontrado, como también indicar si se encontraron señales de fuerza, alambres cortados, puertas o accesos forzados, antecedentes que deben ser entregados a la PDI al momento de realizar la denuncia.

Desde la PDI enfatizaron que existen diversas acciones de coordinación junto a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Aysén, Servicio Agrícola y Ganadero, Carabineros, autoridad sanitaria y representantes de la industria ganadera local, participando en las mesas coordinadas por la SEREMI de Agricultura para abordar esta materia de manera transversal a nivel Regional. “Prospectando los escenarios que vienen, hemos realizado reuniones de coordinación con el Seremi de Agricultura de la Región de Aysén, el Servicio Agrícola y Ganadero y con pequeños ganaderos y también con otros integrantes de este rubro y en estas mesas de trabajo hemos ido levantando información respecto a los lugares en donde se han producido estos delitos y acciones investigativas a realizar, agregó el subprefecto Toledo.

Finalmente, “nuestro principal objetivo es que estos delitos no ocurran y si se comenten, nosotros estaremos coordinados con los equipos técnicos para acudir al lugar de los hechos e iniciar prontamente las Primeras Diligencias Investigativas para intentar identificar en el corto plazo a los responsables de la comisión del delito y quienes están detrás de la comercialización de estos animales”, sentenció el jefe de la unidad especializada, subprefecto Víctor Toledo, llamando a efectuar las denuncias correspondientes o aportar antecedentes a las policías ante conocimiento de lugares de venta clandestina de carne para denunciar los hechos al Ministerio Público e iniciar el proceso investigativo correspondiente, evitando así un riesgo para la salud pública.