De acuerdo a los análisis efectuados por la Policía de Investigaciones de Chile, en el último cuatrimestre del año existe un incremento en las actividades bancarias, transacciones y movilidad de personas por las ofertas del mercado de bienes y servicios.

Coyhaique.- Justamente, en estas fechas se recomienda poner especial atención a los delitos de robo en las distintas circunstancias en que estos hechos podrían ocurrir. Es por eso que, desde la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique, los equipos especializados realizan un llamado al autocuidado y entregan algunas recomendaciones y consejos para evitar ser víctima de este tipo de delitos.

Sobre el fenómeno de robo el jefe de la BIRO Coyhaique, subprefecto Víctor Toledo, especificó que los robos se trabajan en base a procesos investigativos de corto, mediano y largo plazo, y que se trata de un delito de alta complejidad. “Trabajamos con análisis criminal e inteligencia policial para establecer pequeños grupos delictuales que están haciendo del delito su oficio”, sostuvo el oficial, agregando que “lo que vamos haciendo en cada lugar donde ocurren los hechos es concurrir con un equipo especializado y levantar evidencia que nos sea útil para el proceso investigativo”.

Es precisamente en los delitos de robo, dadas sus complejidades, donde el análisis criminal, cruce de información, trabajo en el sitio de suceso, peritajes del Laboratorio de Criminalística Regional, entre otros elementos a considerar, son componentes fundamentales para el desarrollo de la investigación.

A modo de balance, desde la PDI detallaron que, dentro de los delitos contra la propiedad, los de mayor incidencia corresponden al robo en lugar habitado o robo en lugar no habitado, siendo estos los hechos que concentran la mayor cantidad de órdenes de investigar y denuncias durante los últimos años, seguido en menor medida por robos con violencia, intimidación y robos por sorpresa.

Ahora bien, pese a que estos últimos hechos no son tan recurrentes en la región, desde la BIRO Coyhaique recomiendan prestar atención a las siguientes situaciones al momento de girar dinero desde entidades bancarias: cuando acuda a una entidad financiera a girar dinero, trate de hacerlo siempre acompañado; dentro del establecimiento, no cuente el dinero a vista de todos y evite que otros se percaten del monto girado; si se da cuenta que está siendo observado o seguido por alguien no salga del lugar e informe al guardia de seguridad; si al salir del banco observa que es seguido por alguna persona, trate de volver inmediatamente al banco y hablar con el guardia, o dar aviso a la policía; al dirigirse a su lugar de destino, mantenga precaución durante su traslado y no transite por lugares desolados, ya que son propicios para el actuar delictual.

En cuanto a los consejos para realizar transacciones de bienes y servicios, desde la unidad especializada recomiendan efectuar trámites y compras portando el dinero en efectivo necesario y prefiera las operaciones bancarias por medio de transferencias, cheques o vale vista en lugar del giro de dinero en efectivo.

En ese sentido, el subprefecto Toledo enfatizó en el llamado al autocuidado, ya que “puede haber personas que están observando alguna transacción, y en ese sentido, todos tenemos que ser cuidadosos del dinero que portamos para no despertar el interés de alguna persona o potenciales grupos delictuales que se estén dedicando a cometer delitos”, añadiendo que se debe “evitar portar grandes sumas de dinero y siempre priorizar el traspaso digital cuando son cantidades importantes”.

Sobre los hechos que puedan afectar a la propiedad, y que corresponden a los ilícitos más denunciados e investigados por la unidad especializada, desde la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique recordaron mantener medidas de seguridad en viviendas, locales comerciales, establecimientos educacionales, centros recreativos, obras de construcción, entre otros: en caso de ausentarse, mantenga las instalaciones bien cerradas y chequee los sistemas de acceso para asegurarlos y reforzarlos, instale protecciones y mantengan iluminados los accesos, patios y bodegas; conserve un registro de los números de serie y características de sus bienes actualizados, ya que, en caso de robo, esto podría permitir su identificación, rastreo y devolución en caso de ser recuperados; genere lazos de colaboración y comunicación, avisando a sus vecinos y cercanos de ausencias, viajes o vacaciones; si tiene sistemas de seguridad como cámaras de vigilancia, en caso de sufrir un robo esta información es fundamental para el trabajo investigativo, entregue todas las evidencias a la policía.

Al respecto, el jefe de la unidad especializada recalcó que “dentro de las investigaciones que manejamos como Brigada Investigadora de Robos, hemos observado que a veces existe descuido por parte de quienes son víctimas, por tanto, el llamado es a cuidar sus especies para minimizar los riesgos de ser potenciales víctimas y dificultar el acceso de estos grupos delictuales o personas que se están dedicando a cometer estos delitos”.

Finalmente, en caso de ser víctima de alguno de los hechos relacionados con los delitos de robo, el subprefecto Víctor Toledo destacó la importancia de efectuar la denuncia, ya que esto permitirá iniciar las investigaciones para esclarecer los hechos, recordando además que a través del nivel de emergencia 134 se pueden dar a conocer hechos delictuales que estén afectado a la comunidad.