La Policía de Investigaciones de Chile informa que Su Excelencia, el Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique, aprobó el nuevo Alto Mando institucional, presentado por el señor ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado Mocarquer, a proposición del Director General Sergio Muñoz Yáñez.

La PDI es una institución cuya misión fundamental es la investigación de los delitos de alta complejidad, crimen organizado transnacional y seguridad migratoria, para lo cual se apoya en la ciencia y en la técnica, pero que tiene como uno de sus objetivos fundamentales, servir a todos los chilenos y chilenas sin excepción.

Somos, por definición, una institución de servicio público en la que los más de 13 mil hombres y mujeres desplegados a lo largo del país buscan de manera incansable la verdad, a través de investigaciones criminales profesionales, respetando los derechos humanos y guiados por los más altos estándares éticos y valóricos.

Los nuevos integrantes del Alto Mando tendrán una labor estratégica al implementar en sus respectivos niveles de dirección los lineamientos del plan modernizador (2021-2027):

• Fortalecimiento de la operación policial.

• Análisis prospectivo de escenarios criminales.

• Fortalecimiento del control interno.

• Fortalecimiento de la política comunicacional.

Entendiendo que estos ejes se enmarcan en un entorno criminal cambiante y en un escenario donde la transformación digital marcará nuestro accionar como policía investigativa.

DIRECTOR GENERAL PDI SE REFIERE A NUEVO ALTO MANDO INSTITUCIONAL

En el marco de la designación del nuevo cuadro directivo de la PDI, el Director General, Sergio Muñoz, señaló que “una de las metas de este nuevo Alto Mando será estar en permanente contacto con las personas, que es en definitiva a quienes nos debemos como servidores públicos, a fin de saber de primera mano sus necesidades, anhelos y también sus críticas. Esta PDI no le teme al escrutinio público y ellos como parte de este Alto Mando lo tienen absolutamente claro e internalizado”.

Asimismo, agregó que “otra misión que le corresponderá a este nuevo Alto Mando es profundizar y consolidar lineamientos fundamentales que quiero plasmar durante mi gestión como es el Fortalecimiento de la Operación Policial y el Análisis Prospectivo de Escenarios Criminales que es en definitiva lo que esperan los chilenos y chilenas entendiendo que en estos ejes están nuestras fortalezas asociadas al conocimiento, experiencia y cooperación internacional”.

Finalmente, el Director General recalcó que “a los miembros del nuevo Alto Mando les he pedido un compromiso absoluto con la verdad en todas sus dimensiones, pues lo único que anima a la PDI es la búsqueda de ella entendiendo que la verdad no tiene color, religión o partido: simplemente es lo que lo que las investigaciones y peritajes arrojan, independiente del costo que ella implique, como ya lo hemos demostrado en forma cabal”.

Pasan a retiro:

1. Prefecto General Rodolfo Carrasco Ortiz.

2. Prefecto Inspector Juan Vergara Báez.

3. Prefecto Inspector Jaime Ansieta Antivilo.

4. Prefecto Inspector Marcelo Mendoza Medalla.

5. Prefecto Inspector Juan Sánchez Quero.

6. Prefecto Inspector Alejandro Mena Espinoza.

7. Prefecto Inspector Ítalo Rocca Tapia.

Ascienden a Prefecto General:

1. Prefecto Inspector Hugo Ruiz González.

2. Prefecto Inspector José Ortiz Sandoval.

3. Prefecto Inspector Lautaro Arias Berrocal.

4. Prefecto Inspector César Cortés Pineda.

Ascienden a Prefecto Inspector:

1. Prefecta Claudia Domínguez Leiva.

2. Prefecta Consuelo Peña San Miguel.

3. Prefecto Cristian Meneses Navarrete.

4. Prefecto Jorge Valdés Castro.

5. Prefecto Hugo Haeger Bórquez.

6. Prefecto Roberto Toloza González.

7. Prefecto Erwin Clerc Gavilán.

8. Prefecto Hernán Solís Catalán.

9. Prefecto Roy Farías Dee.

10. Prefecto Leonel Fuentes Yáñez.

11. Prefecta Maricela Gárate Vergara.

12. Prefecto Roberto Carrasco López.

Alto Mando 2022:

1.- Prefecto General Claudio González Hofstetter, Jefe de la Inspectoría General.

2.- Prefecto General Hugo Ruiz González, Subdirector de Desarrollo de Personas.

3.- Prefecto General José Ortiz Sandoval, Subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y

Seguridad Migratoria.

4.- Prefecto General Lautaro Arias Berrocal, Subdirector de Investigación Policial y

Criminalística.

5.- Prefecto General César Cortés Pineda, Subdirector de Administración, Logística e

Innovación.

6.- Prefecto Inspector Eduardo Ullivarri Báez, Jefe de la Región Policial Metropolitana de

Santiago.

7.- Prefecto Inspector Luis Silva Barrera, Jefe de Jurídica.

8.- Prefecto Inspector Alex Espinoza Valdés, Jefe Nacional de Bienestar y Calidad de Vida.

9.- Prefecto Inspector Eduardo Cerna Lozano, Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras.

10.- Prefecto Inspector Marcelo Aguilera Quezada, Jefe Nacional de Educación y Doctrina.

11.- Prefecto Inspector Gastón Herrera Torres, Jefe de la Región Policial de Los Lagos.

12.- Prefecto Inspector Jorge Sánchez Sandoval, Jefe Nacional Contra Robos y Focos

Criminales.

13.- Prefecto Inspector José Carrasco León, Jefe de la Región Policial de Magallanes y de la

Antártica Chilena.

14.- Prefecto Inspector Juan Carlos Carrasco Ortiz, Jefe de la Región Policial de Ñuble.

15.- Prefecto Inspector Alex Schwarzenberg Ramírez, Jefe Nacional Antinarcóticos y Contra el

Crimen Organizado.

16.- Prefecta Inspectora Sandra Gutiérrez Pérez, Jefa de la Región Policial del Libertador General

Bernardo O´Higgins.

17.- Prefecto Inspector Renato Díaz Núñez, Jefe Nacional de Inteligencia Policial.

18.- Prefecto Inspector Paulo Contreras Cortés, Jefe Nacional de Gestión Estratégica.

19.- Prefecto Inspector Ricardo Gatica Aliaga, Jefe de la Región Policial de Coquimbo.

20.- Prefecta Inspectora Claudia Domínguez Leiva, Jefa de la Región Policial de Arica y

Parinacota.

21.- Prefecta Inspectora Consuelo Peña San Miguel, Jefa de la Región Policial de La Araucanía.

22.- Prefecto Inspector Cristian Meneses Navarrete, Jefe Nacional de Criminalística.

23.- Prefecto Inspector Jorge Valdés Castro, Jefe de la Región Policial del Biobío.

24.- Prefecto Inspector Hugo Haeger Bórquez, Jefe de la Región Policial de Atacama.

25.- Prefecto Inspector Roberto Toloza González, Jefe Nacional de Migraciones y Policía

Internacional.

26.- Prefecto Inspector Erwin Clerc Gavilán, Jefe Nacional de Administración y Gestión de las

Personas.

27.- Prefecto Inspector Hernán Solís Catalán, Jefe de la Región Policial de Antofagasta.

28.- Prefecto Inspector Roy Farías Dee, Jefe de la Región Policial de Valparaíso.

29.- Prefecto Inspector Leonel Fuentes Yáñez, Jefe Nacional de Delitos Económicos y

Medioambiente.

30.- Prefecta Inspectora Maricela Gárate Vergara, Jefa Nacional de Delitos Contra las Personas.

31.- Prefecto Inspector Roberto Carrasco López, Jefe Nacional de Tecnologías de la Información

y Transformación Digital.

32.- Prefecto Inspector Mohamed Danilla Herrera, Jefe Nacional de Salud.

33.- Prefecto Inspector Héctor Cabello Bustos, Jefe Nacional de Recursos Financieros.

Seguir siendo una de las instituciones más legitimadas por los chilenos y chilenas será el camino a seguir, senda que, sin lugar a dudas, los oficiales generales que hoy se acogen a retiro, ayudaron a pavimentar. La PDI tiene solo palabras de agradecimiento y reconocimiento, por el profesionalismo, vocación de servicio y liderazgo reflejado en la trayectoria de cada uno.