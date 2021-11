En un acto que constituye un reflejo de honradez sobre la base de sólidos principios y valores, un funcionario de dotación del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) dependiente de la XI Zona de Carabineros Aysén -en calidad de franco- encontró en el estacionamiento del supermercado Hiperpatagónico de Coyhaique, la suma de 420.000 mil pesos en dinero en efectivo, la cual fue restituida de manera íntegra a su propietario.

Poco antes de las 21:00 horas del viernes recién pasado, en momentos en que el Sargento 1ro. Raúl Concha Román llegó al establecimiento, instante en que tras estacionar el vehículo y al descender de este se dirigió hacia una de las puertas de acceso al supermercado, instante en que divisó un fajo de billetes sobre el piso.

“Estaba cerca de la hora de cierre, fui rápidamente para hacer unas compras y me percato que en el lugar había un fajo de billetes. Había pocos vehículos. Al encontrar este dinero lo contabilicé y concurrí donde el guardia para consultarle si es que había o no alguna persona que reclamara este dinero. En primera instancia, no tenían esa información, se verificó con la encargada de cámaras y ella tenía una información de alguien que extravió ese dinero momentos antes”, expresó el Sargento 1ro. Concha.

Frente a lo anterior, el funcionario de dotación del GOPE -quien posee 24 años de trayectoria en la Institución, de los cuales 20 los ha desarrollado como guía canino de perros detectores de explosivos- indicó que frente a lo anterior fue solicitada la concurrencia de una patrulla de la Primera Comisaría de Coyhaique al lugar, efectuando diversas coordinaciones con la Central de Comunicaciones (Cenco) con la finalidad de dar alrededor de las 22:30 horas –luego de numerosos llamados a través de distintos números- con la ubicación del propietario del dinero.

Transparencia y honestidad

El Sargento 1ro. Raúl Concha junto a personal de seguridad del supermercado, concurrieron hasta el servicio de guardia de esta Comisaría –con la finalidad de que en un acto de transparencia quede registro de las personas que intervinieron en el procedimiento- Unidad hasta la cual llegó una persona, quien reveló la cifra exacta pudiendo acreditar ser el propietario del dinero.

“Uno lo toma con sorpresa, teniendo claro principios que vienen desde la cuna familiar. Sabía que eso había que entregarlo y no hubiese estado tranquilo si no hubiese tomado ese proceder. Lo importante es que se entregó y que estaba completa la cantidad (…) eso no le pertenece a uno y la persona que lo extravió lo puede necesitar y ante eso hay que tomar la mejor determinación que es entregarlo”, indicó el guía canino de perros detectores de explosivos, quien desde el año 2017 integra las filas del GOPE Aysén.

“Él se manifestó contento, conforme y sorprendido, porque ya lo había dado por perdido y estaba convencido que no iba a recuperar su dinero (…) es poco común extraviar una cantidad y más aún recuperarla, eso no es lo común”, añadió.

Dicha suma pertenecía a un funcionario de una empresa eléctrica, monto que estaba destinado al pago de trabajadores, según reveló el joven, quien destacó y agradeció a Carabineros por este acto de transparencia y honestidad.