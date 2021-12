Las quemas se encuentran prohibidas desde el 15 de diciembre al 15 de marzo.

Coyhaique.- Una acción comunicacional en la Plaza del Pionero de Coyhaique realizó la Oficina de Integración Comunitaria de dotación de la Primera Comisaría de esta ciudad en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la cual tuvo por finalidad dar a conocer información orientada a prevenir la ocurrencia de incendios forestales.

Tras el inicio de la estación de verano, sumando a las altas temperaturas registradas en los últimos días, Carabineros junto al organismo especializado en la materia, recordaron a la comunidad que las quemas se encuentran prohibidas desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo próximo.

El 99% de los incendios forestales están asociados al factor humano, ya sea por descuido, negligencia o por un acto intencional. Provocar un incendio que afecte gravemente las condiciones de vida animal o vegetal en un área silvestre protegida del Estado, tiene una pena que puede ir desde los 5 años y 1 día a 20 años, además de la expulsión del país, en caso de tratarse de personas extranjeras.

Asimismo, encender fuego o utilizar fuentes de calor en lugares no autorizados de las áreas silvestres protegidas tiene una pena de 61 días a 3 años y una multa de 11 a 50 UTM.

En tal sentido Carabineros junto a CONAF recordaron a la comunidad y que quienes visitan la región, a no utilizar el fuego en zonas no habilitadas, no fumar en estos lugares, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas, así como no utilizar fuentes generadoras de calor.

Al momento de visitar lugares resguardados por CONAF, Carabineros recordó informarse con los guardaparques sobre los niveles de alerta (preventivo, riesgo, amenaza y emergencia) así como las recomendaciones y acciones a seguir ante posibles contingencias.

Carabineros reiteró el llamado a resguardar nuestro patrimonio natural y cultural e instó a la comunidad a denunciar de manera oportuna este tipo de emergencias a través del fono 130 de CONAF, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros y 134 de la PDI. Recuerda que prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo.