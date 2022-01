Este fenómeno no se ha presentado directamente en la región de Aysén, pero podría afectar a familias aiseninas que busquen alojamiento en otras zonas del país.

Coyhaique.- Las actuales condiciones sanitarias debido a los avances durante la pandemia han permitido flexibilizar algunas medidas, levantar restricciones y dar inicio a una temporada estival en mejores condiciones que el año pasado, reactivándose el turismo a nivel nacional.

En este periodo, gracias a la llegada del verano, incrementan las actividades recreativas, los paseos de fin de semana o incluso algunas familias deciden tomarse vacaciones para recorrer la región o bien viajar a otras zonas del territorio nacional. Junto con ello, incrementan las búsquedas de casas de temporada mediante páginas web o publicaciones en redes sociales, donde abunda la oferta y demanda para conseguir disponibilidad.

Ante esta situación, desde la PDI advierten que los ciberdelincuentes aprovechan toda situación para hacer caer a sus víctimas con tentadoras ofertas, las que muchas veces tienen condiciones donde hay que prestar atención.

La jefa subrogante de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique, comisaria Angélica Marió, detalló los modos de operar más recurrentes en este tipo de fenómeno. “Los sujetos exigen el depósito o transferencia de una garantía, para asegurar el supuesto arriendo, luego del pago dejan de responder los mensajes y bloquean la comunicación con el usuario”, explicó.

También, “existen casos donde los arrendadores exigen el pago completo por adelantado y al momento de llegar al destino las personas se percatan que el lugar dista mucho de lo ofrecido y a veces ni existen como tal”, agregó la jefa subrogante de la unidad especializada. Esto puede ocurrir más frecuentemente por las distancias e imposibilidad de visitar el lugar con anterioridad, especialmente, cuando se sale de la región, ya que este fenómeno no se ha presentado directamente en la región de Aysén, pero podría afectar a familias aiseninas que busquen alojamiento en otras zonas del país.

Justamente, en esta temporada son más recurrentes las estafas por concepto de arriendo, debido a la necesidad de las personas por asegurar un lugar para pernoctar, realizando abonos por propiedades que no existen.

Es por eso que desde la PDI advierten a la ciudadanía para evitar ser víctima de inescrupulosos y entregan algunas recomendaciones para verificar la información publicada. “Recomendamos utilizar las herramientas disponibles para corroborar lo que ofrecen los anuncios publicados en páginas web o redes sociales, revisar las referencias, evaluaciones y comentarios de los clientes previos del establecimiento, evitando con ello problemas que podrían afectar tanto el descanso como la programación de paseos y actividades recreativas a realizar”, puntualizó la comisaria Marió.

Consejos

• En lo posible, busca y cotiza en plataformas establecidas del rubro, como portales de corretajes de propiedades y aplicaciones especializadas, y concurre de forma personal al lugar a arrendar.

• En caso de no poder concurrir, solicita antecedentes verificables del lugar como la dirección exacta, referencia de ubicación, entre otros.

• Toma contacto directo con el arrendador a través de llamadas telefónicas.

• Chequea las imágenes y comprueba que correspondan al lugar que estás buscando a través de Google.

• Chequea la dirección del lugar en Google Maps, anda a verlo si es posible o llama por teléfono.

• Pon atención con las ofertas cuyos precios se alejen de los valores de mercado.

• Evita depositar el valor total del arriendo en forma anticipada.

• En caso de tener que depositar garantía, asegúrate de la identidad de la persona y que sus antecedentes de contacto correspondan a la persona con la que acuerdas el hospedaje.

• Utiliza la página del Servicio Nacional del Turismo, ya que entrega información verídica de los servicios en cada lugar: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/

Con todos los antecedentes disponibles, “hacemos un llamado la ciudadanía a estar alerta frente a las personas que buscan engañar durante esta temporada para que puedan disfrutar de una buena estadía estival fuera de la región”, precisó la jefa subrogante del BRIDEC Coyhaique, comisaria Angélica Marió.

En caso de ser víctima de un delito relacionado a este fenómeno, es importante denunciar los hechos concurriendo al complejo policial de la PDI más cercano, con todos los antecedentes como, por ejemplo, la publicación, número de cuenta en el cual hicieron el depósito de dinero, teléfono de contacto, comprobante de depósito bancario o de caja vecina, respaldos de conversación sostenida, información que será canalizada al Ministerio Público, quien determinará el curso investigativo.

Finalmente, la comisaria Marió recordó estar siempre atentos, desconfiar de solicitudes inusuales, verificar la información a través de los canales señalados, corroborar referencias o comentarios de huéspedes anteriores y, sobre todo, a denunciar cuando se encuentren frente a un hecho constitutivo de delito.