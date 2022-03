El personal divisó vehículos y un grupo de personas que se encontraban trasladando cajas con diversos productos hacia el lado chileno, quienes tras advertir la presencia policial huyeron hacia el vecino país, situación que fue informada a la Fiscalía e igualmente a Gendarmería Argentina.

Chile Chico.- Diversas especies de contrabando internadas ilegalmente desde Argentina hacia Chile –a través de un paso no habilitado- fueron detectadas por parte de Carabineros de la 3ra. Comisaría de Chile Chico (F), situación que fue advertida tras un patrullaje de rutina en el sector de La Puntilla del río Jeinimeni, en la frontera con el vecino país.

Según indicó el Comisario de esta Unidad, Capitán Juan Pablo Palma Espinoza, siendo aproximadamente las 20:30 horas del martes en circunstancias en que el personal realizaba un desplazamiento por el sector ribereño, advirtió movimientos por parte de un grupo de personas, algunos de los cuales se encontraban trasladando especies en el sector.

“Nuestro personal estaba efectuando patrullajes en el área fronteriza en lugares no habilitados de paso. Fue en ese momento en que los carabineros logran divisar unos vehículos que se encontraban en el lugar y aproximadamente a unas 6 a 7 personas, quienes estaban pasando unas cajas por la ribera del río Jeinimeni desde Argentina para ser internadas en nuestro país”.

“Ante esto –continuó señalando el Comisario- el personal actuó de manera inmediata e ingresó al río, logrando incautar dichas especies, no logrando detener a los sujetos quienes se dieron a la fuga -a través de la vegetación- hacia Argentina”, expresó el Oficial.

Entre las mercancías confiscadas se encuentran, medicamentos y anabólicos para equinos, 24 botellas de fármacos veterinarios, 500 cajetillas de cigarrillos, 100 sobres de tabaco, entre otras especies avaluadas en aproximadamente 1 millón 500 mil pesos.

Indagatorias efectuadas por Carabineros de la 3ra. Comisaría de Chile Chico (F), han permitido empadronar vehículos con matrícula argentina, sumado a registros visuales de personas, antecedentes que serán puestos en conocimiento de la Fiscalía de nuestro país, situación que igualmente fue reportada a Gendarmería Argentina.

Carabineros mantiene un monitoreo constante de vigilancia y resguardo de la frontera con la finalidad de prevenir el ingreso ilegal de personas al país así como la internación de drogas, armamento, mercancías u otros productos de contrabando que puedan ser introducidos a través de pasos no habilitados.