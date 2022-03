En el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo y como medida para fortalecer la denuncia de hechos que afecten a las mujeres, la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios (BH) Coyhaique, reitera el llamado a estar alerta frente a episodios de violencia de género para evitar el último eslabón de la cadena de violencia extrema: el femicidio.

Coyhaique.- Justamente, “la Brigada de Homicidios de Coyhaique es la unidad especializada en investigar toda muerte sospechosa de criminalidad, incluyendo los suicidios y, en especial, los homicidios, parricidios, infanticidios y femicidios”, señaló el subprefecto Mauro Gutiérrez, jefe de la BH Coyhaique. Además, los detectives de esta brigada especializada dan cumplimiento a los decretos de los tribunales y fiscalías cuando se trate de materias de su competencia, concurren a los sitios del suceso conforme a los códigos de Procedimiento Penal y Procesal Penal y asesoran a los tribunales cuando le sea requerido en asuntos de su especialidad, como reconstitución de escenas, inspecciones oculares, entre otros.

Cabe hacer presente que, en estas materias, existe una modificación en el marco legal, ya que el 4 de marzo del 2020, se promulgó de la Ley N°21.212, más conocida como Ley Gabriela, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley N°18.216 en materia de tipificación del femicidio. “Esta Ley redefine el femicidio, extrayéndolo del ámbito exclusivamente intrafamiliar, ampliándose el femicidio íntimo que sólo consideraba a los asesinatos de mujeres por sus cónyuges o ex cónyuges y convivientes, incluyendo a los padres de hijos en común y a las parejas sin convivencia, aun así, no exista relación entre los involucrados. Esto quiere decir que el femicidio es todo asesinato de mujeres y niñas en razón de su género”, explicó el jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique.

Para abordar este fenómeno de una manera interdisciplinaria, la PDI participa en el “Circuito Intersectorial de Femicidio” (CIF) desde el año 2011, junto a instituciones como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública -por medio del programa Apoyo a Víctimas-, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio Mejor Niñez, Ministerio Público y Carabineros de Chile. La labor de la Policía de Investigaciones de Chile en esta mesa es aportar al Sistema Informático del Mecanismo del CIF la información de caracterización de los casos de femicidios consumados y frustrados en los cuales la elaboración de la Ficha Policial ha estado a su cargo. Con esto, el CIF activa diversos canales de ayuda a la familia y/o protección a la víctima y a su núcleo familiar cuando corresponda. Los canales de ayuda consisten en asesoría legal, acompañamiento y reubicación de los hijos menores de edad.

El jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique, subprefecto Mauro Gutiérrez, enfatizó que “como PDI realizamos el llamado ante cualquier tipo de expresión de violencia contra la mujer, ya sea las mismas víctimas, testigos y el entorno inmediato, denuncien de manera inmediata estos hechos, porque el femicidio ya no solo es un asunto de pareja, y las personas deben informarse y denunciar”.

El detective recalcó que “una denuncia temprana de la violencia de género puede evitar la ocurrencia de un femicidio, ya que el femicidio es la expresión más álgida de la violencia contra la mujer. Es por ello que reiteramos a la comunidad que además de las víctimas, el entorno de éstas denuncie hechos de violencia que afecten a las mujeres, solo así podremos desnaturalizar este tipo de episodios”.

Finalmente, a modo de balance la PDI a nivel nacional entre los años 2019 y 2021 investigó 112 femicidios de un total de 133 femicidios consumados durante este período. Además, a nivel país entre el período del 1 de enero al 11 de febrero del 2022 la PDI ha investigado seis femicidios, cifra considerablemente mayor en comparación a la misma fecha del año 2021, donde se registraban dos femicidios consumados investigados por la Policía Civil.

A nivel regional, entre el 2019 y 2021, la Brigada de Homicidios Coyhaique investigó un femicidio, ocurrido en octubre de 2020, donde a través del trabajo investigativo y de análisis criminal desarrollado por esta unidad, se logró la detención del imputado y presentar las pruebas al tribunal para condenarlo por este delito.