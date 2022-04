La Policía de Investigaciones de Chile cuenta a nivel nacional con Brigadas Investigadoras de Ubicación de Personas, unidades especializadas encargadas de cumplir las órdenes de investigar por presunta desgracia, emanadas del Ministerio Público o Tribunales competentes del país, y acoger las denuncias por los mismos hechos.

Coyhaique.- Estas brigadas están conformadas por detectives capacitados para investigar la pérdida o extravío, temporal o permanente, de una persona sobre quien se ignora su paradero y que se presume podría haber sufrido una desgracia.

En cuanto al análisis estadístico sobre este fenómeno a nivel nacional, se observa un aumento en el número de personas extraviadas durante el presente año, lo que se puede explicar por la disminución de las medidas sanitarias que apuntan a una mayor movilidad y la apertura de fronteras y de espacios públicos.

A nivel país, durante enero-febrero de 2021 se recibieron 1.327 órdenes de investigar e instrucciones particulares por presunta desgracia, con resultados positivos en 1.200 de los casos. Mientras que en el periodo enero-febrero de 2022 se recibieron 1.462 órdenes de investigar e instrucciones particulares por presunta desgracia, con resultados positivos en 1.301 casos.

A nivel regional, la Brigada de Homicidios Coyhaique es la unidad especializada encargada de investigar estos hechos. En cuanto a las órdenes de investigar e instrucciones particulares por presunta desgracia diligenciadas en el periodo enero-febrero 2021-2022 logró un 100% de efectividad. En Aysén, durante el 2021 hubo 15 denuncias, 52 órdenes de investigar y 10 instrucciones particulares por presunta desgracia, logrando un 98% de efectividad en los decretos investigativos. Durante el 2022, entre enero y febrero se registraron tres denuncias, 21 órdenes de investigar y una instrucción particular por presunta desgracia, logrando un 100% de efectividad.

Cabe señalar que, durante el mes de marzo del presente año, la unidad recibió una orden de investigar por parte del Ministerio Público orientada a ubicar a dos personas que se encuentran desaparecidas, diligencias que se encuentran en desarrollo.

¿Cómo denunciar?

Para denunciar los casos de presunta desgracia el jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique, subprefecto Mauro Gutiérrez, destacó que “no debe transcurrir un tiempo determinado para interponer una denuncia, va a depender de la particularidad de cada caso como la edad del desaparecido, condición emocional, circunstancia de la desaparición, entre otros factores. Lo importante es agotar todos los medios para lograr ubicar a la persona y, si no obtiene resultados, recomendamos denunciar en la PDI o el Ministerio Público”.

Antes se pensaba que se debían dejar pasar 12, 48 o 72 horas antes de realizar una denuncia por presunta desgracia, no obstante, el llamado que realiza la PDI frente al desconocimiento del paradero de una persona y, luego de verificar que no logra ser contactado por los medios usuales, es judicializar el caso mediante la denuncia respectiva en cualquier unidad policial más cercana.

Para realizar la denuncia, el subprefecto Mauro Gutiérrez recomendó que “el denunciante deberá otorgar datos de las personas con las que la víctima tiene mayor comunicación en los círculos familiares, sociales, laborales u otros, según corresponda”. Además, “debe otorgar el mayor número de características de la persona extraviada, por lo que deberá entregar información sobre elementos físicos como estatura aproximada, peso, contextura, tatuajes, piercings, perforaciones, cicatrices, lunares u otra información de relevancia, así como también antecedentes médicos, físicos y/o psiquiátricos, adicciones o uso medicamentos”, agregó el jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique.

Al momento de realizar la denuncia por presunta desgracia, “también se recomienda entregar una fotografía actualizada, señalar las circunstancias de la desaparición y las prendas de vestir que utilizaba la persona al momento de su extravío”, puntualizó el subprefecto Mauro Gutiérrez.

Del mismo modo, “cabe señalar que la información sobre uso de medios digitales, antecedentes financieros y comerciales, medios de transporte y redes sociales son antecedentes que pueden ser relevantes a la hora de indagar una presunta desgracia. Asimismo, si la víctima portaba objetos personales como teléfono celular, documento de identidad, tarjetas comerciales o bancarias, dinero en efectivo, cartera, bolso o mochila, en definitiva, todos los antecedentes que se puedan aportar para la investigación”, finalizó el jefe de la BH Coyhaique.