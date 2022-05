La iniciativa de la Seremi de Salud, busca acercar los puntos de vacunación contra el COVID-19 e Influenza a distintos sectores vecinales de la capital regional; el próximo sábado 21 de mayo, los equipos de inmunización se trasladarán hasta la sede El Mirador, ubicada en calle Errázuriz con Laguna del Desierto.

Coyhaique.- Más de un centenar de personas pudieron completar sus esquemas de vacunación para COVID-19 durante una jornada de vacunación especial desarrollada este fin de semana en la JJVV de la población Clotario Blest de la ciudad de Coyhaique; lugar hasta el cual un equipo de salud, junto a profesionales de JUNJI, dieron vida a un punto de vacunación familiar donde los niños contarón con un rincón de juegos, además de educación bucal, a la espera de recibir sus vacunas para COVID-19 e Influenza.

Para la Seremi de Salud, Carmen Monsalve, la puesta en marcha de estas acciones buscan acercar la salud hacia los sectores que más lo requieren. “El equipo de salud se desplegó hacia la JJVV Clotario Blest del sector alto de Coyhaique para poder acercar la estrategia de vacunación hacia la comunidad. Este es un llamado del Gobierno de poder desplegar las estrategias no solo de vacunación, sino que acercar lo relacionado a promoción, prevención y oferta de salud, hicimos un trabajo más integral porque además de la vacunación para el COVID e Influenza, también se ofreció el testeo a través de antígenos para adultos y niños, y se entregó educación para la salud bucal de los niños. Estas instancias de vacunación en familia es una estrategia que desde el Gobierno nos han solicitado mantener de manera permanente, porque tiene buenos resultados, siempre que la salud se mueve hacia los territorios la respuesta es favorable, por eso que el compromiso de la seremi es mantener esta estrategia de vacunación itinerante hacia los sectores donde hay mayor cantidad de personas”.

Jornada de vacunación en terreno que fue altamente valorada por la Pdta. De la JJVV Clotario Blest (etapa 2 y 3), Sandra Vargas. “Quiero agradecer a todos los chiquillos que han estado acá apoyando, a las enfermeras, a los pinta caritas, a la dentista, y agradecer que hoy se están acercando mucho más a nuestra población, ustedes ven a adultos mayores que muchas veces no tienen la capacidad de ir a los puntos de vacunación y esperar, y hoy día han estado acá vacunándose con la dosis de que les faltaba en COVID e Influenza. Estoy agradecida de la Seremi de Salud, agradecer a la Gobernadora que nos vino a apoyar, estoy contenta porque cada día vamos reforzando más el vacunatorio para prevenir que no tengamos más COVID”.

En esta ocasión, se contó con la participación de la Gobernadora Regional, Andrea Macias, quien a su vez también destacó la puesta en marcha de esta iniciativa. “Esto es muy importante, quiero felicitar a la Seremi de Salud, a todo su equipo y al Gobierno, por asumir esta estrategia porque hoy día debemos aumentar los niveles de vacunación frente al COVID, por lo tanto, que sean las propias instituciones las que se desplazan a los territorios es una tremenda ayuda para las personas, porque eso también tiene un costo económico para ellas, y acercar los servicios a la ciudadanía es algo que nos va a dar muchos mayores resultados. En la medida que aumentemos los niveles de vacunación y cobertura, vamos a estar todos muchos mas seguros en nuestros espacios de trabajo, incluso los niños más seguros en los espacios de estudio, así que el llamado es a vacunarse”.

Fue así como durante la jornada de este sábado, se logró inmunizar a 105 personas del sector Clotario Blest; mientras que en esa misma jornada, contabilizando todos los puntos de vacunación en Coyhaique, se alcanzó una cobertura de 386 personas, quienes junto con actualizar sus esquemas contra el COVID – en el caso de los grupos objetivos, como adultos mayores- también recibieron la inmunización para la Influenza.