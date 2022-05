Como lamentable calificó el diputado Miguel Ángel Calisto y el presidente de la Junta de Vecinos de Lago Atravesado, Melchor Cadagán, que la licitación para la construcción de los primeros 10 kilómetros del camino hacia esa localidad haya sido declarada desierta, por lo que instaron al Gobierno a actuar rápido y agilizar la presentación de un nuevo concurso público.

Coyhaique.- Según el diputado Calisto, quien se reunió el viernes con los dirigentes de las juntas de vecinos de El Claro y Lago Atravesado, “este es un proyecto que conozco muy bien, porque he estado desde su origen. Cuando era Presidente del Core, logramos junto a los vecinos, sacar adelante el diseño, que es el paso previo de la pavimentación. Ahora se había logrado, luego de muchas demoras, avanzar con un compromiso de recursos para pavimentar 10 kilómetros, pero lamentablemente, la licitación quedó desierta”.

“Hay que hacer rápidamente una nueva licitación, para concretar la pavimentación de este camino. Esto se lo he planteado al Ministro de Obras Públicas, el ya conoce esta situación. También va a haber una reunión con el delegado provincial, que espero que traiga buenos resultados para garantizar la conectividad entre Coyhaique y Lago Atravesado”, indicó.

Calisto agregó que “tal como lo he dicho antes, es fundamental potenciar las localidades cercanas a Coyhaique y fomentar la vida en estos sectores. Tenemos que descomprimir a la capital regional. Por eso es fundamental que se pueda licitar la construcción de estos primeros 10 kilómetros y después avanzar con los 13 kilómetros restantes”.

Por su parte, Melchor Cadagán, Presidente de la Junta de Vecinos, señaló “que se haya declarado desierta la licitación lo lamentamos, por lo que significa para nosotros la pavimentación del camino Lago Atravesado, que es algo muy necesario y que estábamos esperando. Nosotros estamos pidiendo que esta licitación se tire de nuevo, pero pronto, porque el estudio está listo”.

“Lo que correspondería es que tiren la licitación nuevamente, para ver si hay alguna empresa que se interese. Esto beneficia a mucha gente, es muy importante para nosotros. Es mucha de gente que vive en Lago Atravesado, Seis Lagunas, Río Claro, Zenteno y que se verían beneficiadas con este camino”, indicó el dirigente.

Finalmente, Melchor Cadagán señaló que “el diputado Calisto nos ha estado apoyando desde que se formó el comité, junto a Don Oscar Cadagán que es el presidente del comité Pro pavimento. Él no ha ayudado a conseguir reuniones y recursos. Quiero agradecer al diputado que ha estado preocupado por el pavimento. Ojalá él nos siga ayudando y podamos sacar esto a flote”.