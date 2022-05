El martes 17 de mayo, durante la madrugada, se realizaron las transferencias electrónicas masivas a las familias beneficiadas con este aporte directo de 100 mil pesos, que es exclusivo para la Región de Aysén. Para quienes deban realizar el cobro presencial, este se hará efectivo con una calendarización que comienza el jueves 19 y -las personas que no puedan ir hasta las sucursales de BancoEstado-, tienen una alternativa vía formulario que está disponible en la web.

Aysen.- Se inició el pago del Subsidio de Calefacción 2022 el martes 17 de mayo, con el depósito directo a las cuentas RUT de los jefes o jefas de hogar de cada una de las familias beneficiadas. En total en la región son 28 mil 625 las favorecidas y sobre 25 mil recibieron este aporte económico a través de la alternativa electrónica de Banco Estado.

Para las quienes no cuenten con esta modalidad está disponible una calendarización para el cobro presencial en sucursales por fecha y la inicial del primer apellido. Así el jueves 19 de mayo les corresponde a las letras: A y B, el viernes 20: C y D, el lunes 23: E-F-G-H-I-J, martes 24: K-LM, miércoles 25: N-Ñ-O-P-Q, jueves 26: R-S-T y viernes 27: U-V-W-Y-Z. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia informaron que es muy importante respetar los días asignados para obtener el beneficio.

“A partir de esta semana se está entregando el subsidio de calefacción, que se inició, justamente, en el año 2012 con el movimiento de Aysén, Tu Problema es mi Problema. Esto viene a ayudar a alrededor de 28 mil familias de nuestra región, que requieren esta ayuda para alivianar los gastos que significa la calefacción en sus hogares”, explicó el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales.

“Son recursos que ya están estipulados desde el año pasado y, además, estamos haciendo las gestiones como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con mucha preocupación del Delegado Presidencial Regional, para que justamente podamos tener un incremento para el próximo año, así que ya estamos preocupados de eso”, manifestó la Seremi Karina Acevedo Auad, considerando que desde el año 2013 el monto del beneficio no ha presentado reajuste.

La Secretaría Regional Ministerial también detalló que en la página web: subsidiocalefaccion.gob.cl está disponible -en la sección Preguntas Frecuentes-, un Formulario para que las personas que no puedan concretar el pago presencial, puedan delegar ese cobro en alguno de los miembros de su Registro Social de Hogares que tenga 18 años cumplidos. Es sólo una Declaración Jurada que debe presentarse en la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Aysén –General Parra N°326, Coyhaique | +56 67 2218700- para gestionar el cambio de cobrador.

Asimismo para quienes estén fuera de la capital regional, ya hay una coordinación con las Delegaciones Presidenciales Provinciales, donde puede efectuar el trámite y desde ahí se tomará contacto directo con la Seremía para resolver la situación en minutos.