En la instancia liderada por senador David Sandoval, participó de manera virtual, el alcalde de Río Ibáñez y presidente de la AREMU, Marcelo Santana.

Valparaíso.- “Los loteos en la región de Aysén, están generando inquietud por parte de los alcaldes, en cuanto a la fuerte presión en la incorporación de sectores nuevos respecto de necesidades de servicio de carácter municipal”. Con estas palabras, el senador David Sandoval se refirió a la última sesión de la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, donde se analizó la situación de loteos en el país y región.

Esto, a partir de la discusión de un proyecto de ley que buscaba modificar el decreto 3.516, del Ministerio de Agricultura, sobre división de predios rústicos, que elevaba la subdivisión a partir de las 5 hectáreas, lo que finalmente fue rechazado por la comisión.

En la instancia participó el alcalde de Río Ibáñez y presidente de la AREMU, Marcelo Santana, quien se refirió a la realidad que sobre este tema se vive en su comuna, lo que fue destacado por el senador Sandoval. “El alcalde comentaba que en su comuna, en los últimos años, se han producido más de 1.200 nuevos requerimientos de subdivisión. Y en la región, esto ha tenido un impacto particular, donde de un promedio de 2.000 loteos que se realizaban, el año 2021 se pasó a más de siete mil casos. Por lo tanto, evidentemente que esto hay que regularlo”, señaló.

Por lo mismo es que justificó el rechazo al proyecto que buscaba modificar el decreto 3.516, señalando que la misma tenía efectos diversos. “Se buscaba una solución, desde el punto de vista agrícola, pero se generaban otro tipo de externalidades negativas”, acotó.

Junto con ello, Sandoval señaló que la propuesta del ministerio de Vivienda (MINVU), de congelar los procedimientos de subdivisiones por los próximos tres años, tampoco era la mejor solución, pues no va al problema de fondo. “Hay realidades distintas, hay loteos rurales que son ilegales y que apuntan a crear condiciones de villorrios o con dudosa vocación ambiental. También está la zona suburbana, aquellas áreas adyacentes a los límites de las ciudades, que evidentemente tiene una connotación distinta. Y además, está el cómo se compatibiliza el anhelo de mucha gente que busca vivir en una condición distinta, motivado muchas veces por los altos valores de la tierra”, explicó.

Sobre el tema, el alcalde Santana agradeció la posibilidad de poder participar en la comisión, marcando su inquietud por los efectos de los megaloteos. “Lo que estamos viendo es que se utiliza un instrumento que está para subdividir la propiedad rural, y que ésta no pierda su objeto, para efectos inmobiliarios. Y es aquí donde hemos prendido las alertas, porque creemos que que es una amenaza para los recursos ambientales disponibles en las distintas comunas, que nos genera algunos problemas desde el punto de vista social”, enfatizó.

“Debe mejorarse esa regulación”, agregó el edil, agradeciendo la invitación de la comisión, reiterando además la disponibilidad de la AREMU para futuras actividades que vayan en pos de analizar este tema y así mejorar la regulación de esta instancia.

Mesa técnica

Con todo, se acordó con el MINVU, crear una mesa técnica integrada por miembros de las comisiones de Vivienda y de Agricultura, para diseñar una realidad regulatoria distinta. “Queremos hacernos cargo de esta necesidad de establecer algunos mecanismos que permitan abordar lo que pasa con las subdivisiones que, legítimamente, la gente busca”, puntualizó Sandoval.

Por lo mismo, destacó “la clarísima presentación del alcalde Marcelo Santana”, que permitió ver la realidad que se vive en Aysén, la cual es distinta a otras regiones. “La diversidad geográfica en el país hay que tenerla presente. Y en el caso de nuestra región, resguardar el patrimonio de modestos pobladores y pobladoras que por años, han esperado mejores condiciones de vida”, recalcó.