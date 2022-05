Desde este lunes 30 de mayo, a partir de las 09:00 horas, comenzará a operar un nuevo punto de vacunación en Coyhaique y que reemplaza al actual ubicado en el gimnasio municipal de calle Simón Bolívar.

Coyhaique.- Se trata del auditorio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ubicado en calle Riquelme 465, donde los equipos de salud administrarán las vacunas, tanto para el COVID 19, como influenza.

“Como una manera de facilitar el acceso y oportunidad de las campañas de vacunación de COVID 19 e influenza, desde este lunes comenzaremos a vacunar en el auditorio del MOP, un lugar que nos permite contar con el espacio y las condiciones para continuar reforzando la vacunación a través de nuestros equipos de los CESFAM de Coyhaique. Hay que recordar que todavía no logramos las coberturas óptimas y que ante la pronta llegada del invierno es necesario estar vacunados y disminuir efectos no deseados, producto de los virus invernales. Es necesario recalcar que, gracias a nuestro exitoso proceso de vacunación, gozamos de mayores libertades que no queremos perder”, manifestó Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén (SSA).

En COVID 19, las cifras indican que los niños y niñas de tres a seis años mantienen guarismos de vacunación inferiores al 20%, por lo que se requiere con urgencia mejorar los números para proteger a este grupo de las enfermedades invernales.

“Llamamos a las personas que necesiten vacunarse y por diversas razones no han podido concurrir que desde este punto acudan desde este lunes. Es importante, ya que nuestra cobertura en vacunación influenza aún se mantiene baja en algunos grupos objetivos como gestantes y pacientes crónicos, así que es nuestra oportunidad para reforzar estos indicadores de salud, para que nuestra población se mantenga sana. Es un lugar muy bien ubicado en el centro de la ciudad”, puntualizó Sandra Paredes, médica y directora del consultorio Víctor Domingo Silva.

En el caso de la administración de dosis anti influenza los grupos más rezagados son las embarazadas desde las 13 semanas de gestación y niños y niñas de seis meses a seis años. “La idea es privilegiar la vacunación, una estrategia validada e importante para reducir los riesgos de la pandemia”, complementó José Luis Toledo, director del CESFAM Alejandro Gutiérrez.

El punto de vacunación atenderá en horario continuado de 09:00 a 16:00 horas, en calle Riquelme 465.