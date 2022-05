En dependencias del liceo Luisa Rabanal Palma de Chile Chico y tras la manifestación liderada por jóvenes estudiantes de la “ciudad de sol” en reclamo de varias necesidades para el establecimiento, se llevó a cabo una reunión donde participó el director del liceo, un representante del centro de alumnos, director DAEM, representante de profesores, representante de asistentes de la educación y una representante de los apoderados.

Chile Chico.- Instancia en la que se arribó al siguiente acuerdo, “una reducción horaria con una cierta cantidad de minutos en la mañana, que es menor, son cinco minutos por bloque y diez minutos en la tarde, dejando el pre universitario en jornada normal. La idea de esta reducción horaria es bajar el nivel de stress que tienen los jóvenes en la actualidad, decir que, esta rebaja en el horario es una sugerencia del Ministerio de Educación”, informó Nelly Alegría, representante de los apoderados en la reunión.

Nelly Alegría, se refirió a la falta de aseo en salas y baños, según lo reclaman en su petitorio los jóvenes del liceo Luisa Rabanal Palma, “eso pasa porque hay personal con licencia médica, que trabaja en el área de aseo, por lo tanto, el personal que esta en este momento trabajando, ha tenido que cubrir las áreas de limpieza que tenía esta persona. Por lo tanto, han tenido que correr un poco más en su trabajo, por así decirlo y se ha solicitado al jefe DAEM ver ese tema”.

La representante del centro de padres y apoderados de liceo de Chile Chico, afirmó también que los jóvenes, “no hicieron esta manifestación porque a ellos se les ocurrió, simplemente porque ellos vieron que se habían agotado los conductos regulares y al no tener una respuesta, tomaron su decisión. Una decisión que es libre, que es consensuada y que además es apoyada por su gremio”.

Respecto a la actitud que habría tomado el Alcalde Luperciano Muñoz frente a las demandas de los estudiantes, Nelly Alegría, mencionó que, “era esperable, creo que no es nada nuevo, se ha visto ya en reiteradas ocasiones que él es así, que le vamos a hacer. Es una autoridad y como tal, siendo elegida en una votación popular, habrá que respetarla. Pero los jóvenes se merecen todo el respeto del mundo, no porque sean jóvenes, uno los va a menospreciar, a reírse o a ridiculizarlos, creo que eso no corresponde, creo que se tienen que respetar. Esta organización existe, estamos en democracia, por lo tanto, se deben de respetar”, puntualizó la apoderada.