Coyhaique.- El Consejo Regional de Aysén aprobó una modificación presupuestaria por más de 16 mil millones de pesos. La propuesta de la Gobernadora Andrea Macías contiene una estrategia para mejorar la ejecución presupuestaria de la región, la cual se ubica dentro de la 4 (cuatro) regiones de peor desempeño a nivel nacional según cifras entregadas por la SUBDERE (Ver https://www.subdere.cl/content/fndr-ejecuci%C3%B3n-presupuestaria-abril-2022), llegando a abril a una ejecución de 5.868 millones de pesos, lo que equivale al 9,1% de ejecución.

Al respecto, a juicio del consejero regional Omar Muñoz Sierra, miembro de la Comisión de Presupuesto e Inversiones y Presidente de la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional del Aysén (CORE), “estas cifras de gestión debieran estar del orden del 30% del presupuesto anual, es decir, una ejecución sobre los 19 mil millones de pesos sobre un presupuesto de un poco más de 64 mil millones que tiene la región”.

Si bien es cierto, ni Chile ni la región de Aysén, escapan a la realidad del contexto nacional y mundial en materia económica, la verdad es que el aumento y escasez de materiales de construcción, la inflación y otras dificultades políticas y económicas, ha generado que muchos proyectos pierdan su recomendación técnica para ser ejecutados, otros no logren ser adjudicados e incluso algunos han sido paralizados en su ejecución a raíz de problemas de liquidez de las empresas a cargo.

Es así como, la Gobernadora Regional Andrea Macías impulsó ante el Consejo Regional una estrategia que intenta corregir la situación crítica de ejecución presupuestaria que enfrenta la región, propuesta que, si bien fue aprobada por el CORE, no ha estado exenta de críticas. Al respecto, el Consejo Omar Muñoz Sierra señaló que “me parece que el contexto era conocido con mucha anticipación. Lo que veo es una falta de previsión y de planificación por parte del Ejecutivo Regional y sus Directivos, que hoy en forma prematura, terminado el primer trimestre del año, nos obliga a resolver sobre una modificación presupuestaria apresurada.

Estas son las claves de la estrategia impulsada por la Gobernadora Regional para mejorar la ejecución presupuestaria de la región:

– Disminuir el presupuesto regional en más de 6 mil millones de pesos, de los cuales, más de 5 mil pretenden ser traspasados al presupuesto del SERVIU para proyectos de aislación térmica. Ello implica que el presupuesto regional bajaría de 64 mil millones a 58 mil millones.

– Disminuir el Subtítulo 31 (proyectos de inversión) en más de 11 mil millones de pesos.

– Disminuir el Subtítulo 33 (transferencia programas) en más de 6 mil millones de pesos.

– Incrementar el Subtítulo 29 (Activos no financieros) en más de mil millones de pesos.

– Incrementar el Subtítulo 33, Ítem 01 (Transferencia al sector privado), transferencia a Bomberos en más de 10 mil millones de pesos.

Sobre lo anterior, el Consejo Regional Omar Muñoz señaló que “es una estrategia que se focaliza en aumentar el gasto y no tiene nada de reactivación económica en una región que es altamente dependiente de la inversión fiscal. Obvio…, si se reduce el monto de presupuesto, el monto ejecutado será proporcionalmente mayor. Adquirir activos no financieros como camiones, que no está mal hacerlo, implica un gasto rápido de más de mil millones de pesos, pero que no circulará en la región. Si se transfieren más de 10 mil millones de pesos a la Junta Nacional de Bomberos, que me parece estupendo, al ser transferencia a privados es gasto inmediato, aunque se ejecute en dos años más… Por lo tanto, es una estrategia que no piensa en la realidad económica que vive la región y que no tiene nada focalizado en el aspecto productivo que permita dinamizar y reactivar económicamente nuestra región. Es como comprar alcantarillas para gastarse la plata”.

Si bien la modificación presupuestaria fue finalmente aprobada por la unanimidad del Consejo Regional, las críticas apuntaron a un trabajo no planificado ni coordinado con los actores claves como las Unidades Técnicas dependientes del Gobierno y con las Municipalidades.