La seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido Casassa se trasladó hasta la comuna de Chile Chico donde realizó dos jornadas de trabajo técnico pedagógico en terreno en los establecimientos educacionales y además sostuvo encuentros con estudiantes, padres y apoderados, dirigentes gremiales del sector educación y también se reunió con el sostenedor municipal, el Alcalde Luperciano Muñoz González.

Chile Chico.- El objetivo fue acompañar a las comunidades educativas de la Escuela Básica y Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma para conocer la experiencia de reencuentro educativo presencial y abordar los desafíos de convivencia escolar que enfrentan los planteles de esa comuna al igual que otros del país. Allí se entregaron las orientaciones del Ministerio de Educación para abordar estas situaciones emergentes.

También en estos encuentros la seremi informó sobre la instalación del Servicio Local de Educación Pública SLEP Aysén que se traduce en el retorno de jardines infantiles, escuelas y liceos municipales al Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública y recogió las impresiones de los actores educativos de la comuna de Chile Chico en torno a esta importante reforma.

“La Ley de Nueva Educación Pública se establece una nueva institucionalidad, donde los establecimientos educacionales que eran administrados por los municipios pasan gradualmente a formar parte de los Servicios Locales de Educación Pública, que fueron creados por esta legislación. Con la Ley, la Dirección de Educación Pública tendrá la misión de determinar las estrategias y recursos utilizados para mejorar los jardines VTF, escuelas y liceos de los Servicios Locales de Educación”, recordó Isabel Garrido.

En el desarrollo de su agenda de trabajo, la autoridad sectorial regional estuvo acompañada por la Jefa Técnica del Departamento Provincial Coyhaique Gilda Ducasse Reyes y la Jefa de Gabinete Katherine Miqueles Hernández. En el marco de dicha visita, la seremi dialogó con estudiantes movilizados, padres y apoderados que demandan flexibilizar la Jornada Escolar Completa JEC. Al respecto, la seremi los escuchó y respondió a sus planteamientos.

“Como Gobierno no tememos a las manifestaciones sociales porque venimos desde el mundo social, y por ello toda nuestra disposición a escuchar a los estudiantes que están movilizados por demandas legítimas. A ellos les trasmitimos que dentro de las prioridades del Ministerio está el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. Este tema también lo abordamos en la reunión que sostuvimos con el Alcalde Luperciano Muñoz a quien le dimos a conocer las orientaciones del Ministerio de Educación para el reencuentro escolar y también le señalamos nuestro énfasis en construir una buena convivencia escolar. Tenemos la certeza de que no lograremos avanzar en aprendizajes de los estudiantes si es que no tenemos un ambiente de bienestar y estabilidad socioemocional”, señaló Isabel Garrido.

La seremi señaló que el edil en principio se manifestó abierto a la posibilidad de explorar la reducción horaria y de hacer algunas mejoras al interior de los establecimientos. “La flexibilización de la JEC es una de las herramientas que hemos entregado para descomprimir los conflictos dentro de las comunidades educativas y creemos que esto se aplicado en otras escuelas con bastante éxito”, indicó.

El equipo Mineduc se trasladó hasta la Escuela Tulio Burgos de la localidad de Mallín Grande para conocer el proyecto educativo del plantel, a cargo del docente Robinson Cárdenas Díaz. En ese mismo poblado recibieron al presidente comunal del Colegio de Profesores Miguel Gatica Saigg quien entregó a la seremi una misiva con diversas inquietudes de magisterio local.

En su segunda jornada de trabajo, la seremi concurrió hasta el Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma de Chile Chico donde se reunió con el director Valko Durán Ivanoff y el equipo técnico pedagógico. Convivencia escolar y reencuentro educativo fueron los temas abordados.

Al hacer una evaluación de las jornadas en terreno, Isabel Garrido destacó que el sello del Gobierno del Presidente Gabriel Boric es estar en terreno escuchando y acogiendo los planteamientos de las comunidades en su territorio.

“Durante esta visita dialogamos con estudiantes, profesores, apoderados, dirigentes gremiales y autoridades locales. Conocimos el trabajo de una escuela rural en Mallín Grande: con todos ellos pudimos compartir la mirada y visión del Ministerio de Educación que quiere acompañar a las comunidades educativas, entregando los apoyos necesarios para que desarrollen su labor en un entorno seguro y con una buena convivencia”, concluyó la titular de educación en la región.