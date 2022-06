La iniciativa se desarrolla en las comunas de: Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique e Ibáñez.

Aysén.- Con el propósito de conocer de primera fuente las soluciones constructivas y sociales con las que fueron beneficiadas familias coyhaiquinas pertenecientes al programa Habitabilidad, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, en compañía de profesionales del FOSIS, realizaron visita a quienes forman parte de la iniciativa.

En la ocasión, Karina Acevedo, se refirió al sello que implementará en su gestión, el cual corresponde al trabajo en terreno, escuchando a los vecinos y a las familias más vulnerables de la región. “Para el Ministerio de Desarrollo Social, es tremendamente importante lo que nos ha encomendado el Presidente Boric, estar cerca con la gente, con los vecinos, y sobre todo con las familias más vulnerables. Hoy día, hemos constatado en terreno las necesidades de aquellas familias que son parte del subsistema de Seguridades y Oportunidades que requieren colaboración de un Estado que protege que cuida y que está atento a las necesidades y que podemos ayudarlo en este proceso de avanzar”, enfatizó la Seremi.

El programa habitabilidad beneficia a 80 familias de la región, que además forman parte de iniciativas como: Vínculos, Abriendo Caminos y Familias, entre otros. Contempla un monto total de $307.467.000 de pesos. Es ejecutado por los municipios vía transferencia de recursos desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia, y cuenta con la asistencia técnica del FOSIS.

Según explicó Karina Acevedo, el programa Habitabilidad entrega un servicio integral, como soluciones constructivas y equipamiento, además de efectuar asesorías de formación de hábitos de uso, cuidado y mantención de las viviendas que permitan lograr mejorar las condiciones de vida de las Familias. En la comuna de Coyhaique 20 familias participan de la iniciativa.

En tanto, Joseline Bilbao, una de las familias beneficiadas, a quien se le construirá un nuevo dormitorio, además de realizar una nueva instalación eléctrica en su domicilio, también contará con equipamiento de cama y muebles para el guardado de la ropa de sus hijos. “Para mí es súper bueno, para mí, es una oportunidad que no se me había dado nunca, y por el bienestar de mis hijos, para que estén más cómodos ellos. Es porque a ellos se les hace chica la habitación, estoy súper feliz”, señaló.

Elizabeth Maldonado, quien vive junto a 9 personas en su vivienda, se refirió a la experiencia de participar en el programa. “Para mí es algo bueno, porque como le digo, la casa ya es muy antigua para mí, que me habiliten las piezas está bien, un nuevo dormitorio, súper bien, ya que tengo una niña que duerme conmigo, y mi nieta que duerme en la otra pieza, que son las dos que van a van a arreglar, somos 9 en la casa”.

Finalmente, la titular de Desarrollo Social en la región, manifestó que continuará trabajando en terreno, junto a los servicios relacionados y visitando a las familias que forman parte de los distintos programas, para conocer el impacto real de las distintas iniciativas que ejecuta el Ministerio en la región de Aysén, ya que forma parte del compromiso que asumió como Seremi, con las personas más vulnerables. De esta forma ser la voz de las familias ayseninas con la Ministra Jeanette Vega.