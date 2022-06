Parlamentario se refirió a lo que fue el balance realizado por el presidente Gabriel Boric en sus primeros meses de administración, haciendo hincapié en el trabajo que viene por delante en temas sensibles, como son Vivienda y pensiones, entre otros.

Valparaíso.-“Más que cuenta pública, fue una propuesta programática de Gobierno para estos cuatro años”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse al discurso del presidente Gabriel Boric, como balance de sus primeros meses de administración.

Sobre el particular, el parlamentario se refirió a los ejes planteados por el Primer Mandatario, haciendo hincapié en temas como Vivienda, señalando que hay que estar muy atentos respecto a la meta de construir 260 mil viviendas durante la actual administración y considerando que “muchos proyectos más que desarrollándose están retrasados o con el término de los mismos”.

Respecto de pensiones, dijo que se trata de una materia significativa, esperando que se presente el proyecto de ley para la reforma previsional, en el mes de agosto próximo, como lo anunció Boric esta mañana. “Tenemos un gran desafío de resolver un gran problema, cómo va ser la construcción de esta nueva arquitectura en materia previsional, del cual se ha hecho un avance significativo con la creación de la PGU”, puntualizó.

Sin embargo, Sandoval lamentó la nula referencia en el discurso de este miércoles, a la conectividad en la zona austral, específicamente la ruta 7. “Si bien (el Presidente) habló de conectividad, no mencionó la ruta 7 en ninguna parte. Aquí queremos seguir poniendo énfasis en lo que va a significar esta ruta. Es un tema en el que tenemos que estar muy alerta, porque tenemos que conformar como demanda de la región y también de Palena, en un proyecto que es tan fundamental y vital para nosotros”, recalcó.

Para el legislador son muchos los desafíos que hay por delante, entre ellos, la reforma al sistema de salud, la reforma tributaria, en Energía, Medioambiente y Seguridad, pero también cómo se va construyendo un mejor país y sociedad, recordando que Boric, durante su discurso, hizo varias veces el llamado para que el diálogo sea el centro para construir los nuevos acuerdos. “Espero que esto se lleve a la práctica, porque cuando fueron oposición no fue precisamente lo que se caracterizó, (presentando) 17 acusaciones constitucionales”, subrayó.

Con todo, el senador Sandoval dijo que más allá de toda circunstancia, está la disposición del Congreso para avanzar en las propuestas realizadas con la máxima celeridad, entre ellas, la ley de Envejecimiento Positivo, a la que el presidente Boric se refirió durante su intervención en el Congreso. “(El proyecto) tiene casi cien indicaciones presentadas, donde esperamos que se dé un marco distinto, de derechos, de resguardo a las personas del país y la región de Aysén”, concluyó.