Cuatro años lleva el programa 4 a 7 en la comuna de Chile Chico apoyando a las mujeres en su participación en el mercado laboral, otorgando además un servicio de cuidado a niñas y niños de 6 a 13 años. En la Casa de la Cultura de Chile Chico, se realizó el lanzamiento 2022 del modelo programático del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, que se ejecuta en el territorio comunal en convenio con el municipio local.

Durante la ceremonia, la Directora Regional Subrogante de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, se refirió en su alocución al estudio del año 2020, del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales en conjunto con ONU Mujeres y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el que se determinó que el 38% de los hombres destina cero horas semanales a tareas domésticas y el 57% informó que no se hace cargo del cuidado de niñas/os. Al respecto, la autoridad, señaló: “las cifras son bien poco alentadoras; por lo tanto, se sigue perpetuando la labor femenina en tanto los cuidados y el trabajo doméstico. Por eso este Programa es tremendamente importante, porque busca generar las condiciones para que las mujeres alcancen y o mantengan su autonomía económica apuntando a que puedan desenvolverse en un empleo con mejores condiciones; teniendo un espacio de cuidado para las niñas y niños que están a su cargo. Es decir, se aboca a que haya una integralidad en esta inserción laboral”.

Por su parte, el Administrador Municipal de Chile Chico, Santos Sepúlveda Avilez, manifestó: “el Programa 4 a 7 fue creado el año 2011 y acá en la comuna de Chile Chico se comenzó a gestar el año 2018 así que este año es su cuarta versión y es un programa social sumamente importante para este Municipio. Actualmente, la cobertura es de 36 mujeres y 42 niñas/os. Quiero agradecer a nombre de la Municipalidad de Chile Chico el trabajo que despliegan los distintos profesionales para llevar a buen puerto el desarrollo de este Programa y las redes de apoyo que la conforman la Escuela Básica y otras instituciones públicas, que nos brindan apoyo para que se puedan alcanzar todos los beneficios que entregan las políticas públicas”.

Las niñas y niños del Programa 4 a 7 de la Escuela Básica de Chile Chico presentaron una obra de teatro con enfoque de género, denominado “Los Derechos de la Niña y el Niño” y posteriormente un baile entretenido motivando a la actividad física y vida sana. Una de las participantes de la intervención programática, Tamara Arcos Pinilla, entregó su testimonio en la actividad del lanzamiento año 2022. Durante su intervención, relevó que “en mi caso los talleres me han servido para estar más preparada para el trabajo y también quiero destacar que el año pasado, gracias al Programa, asistí a un curso de ‘Mecánica Básica Automotriz’ donde me entregaron una tablet que contaba con internet para el desarrollo del curso, lo que encuentro súper bueno, porque estábamos en plena pandemia; y sin esa ayuda lo más probable es que no hubiera podido participar. Finalmente, a nombre de mis compañeras agradezco a las tías y al Programa 4 a 7, ya que nos impulsan a ser mujeres más empoderadas”.

Las participantes del Programa 4 a 7 acceden a talleres diferenciados según perfil laboral, cuyo objetivo es promover procesos de empoderamiento que faciliten su participación en el mercado laboral y de esa manera avanzar en el ejercicio de su autonomía económica. Asimismo, pueden ser derivadas al intersector y a la entrega de información laboral personalizada. Además, quienes se encuentren desocupadas y que cumplan el perfil podrán ser vinculadas al Programa Mujeres Jefas de Hogar para fortalecer su perfil laboral. En tanto, aquellas que quieran potenciar su emprendimiento son vinculadas al Programa Mujer Emprende. En tanto, el trabajo con las niñas y niños se focaliza en el desarrollo de su creatividad a través de “talleres temáticos”, “talleres de organización escolar” y “talleres de promoción del desarrollo infantil integral”; material diseñado por SernamEG para abordar derechos, prevención de la violencia, inclusión y diversidad, entre otras temáticas.