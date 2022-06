La Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, reafirmó este fin de semana el compromiso del Gobierno para trabajar en conjunto con las más de 550 familias de Coyhaique que con apoyo del Diputado René Alinco se han unido desde hace algunos años con la finalidad de lograr una solución habitacional en base a departamentos en altura, los que estarían ubicados en terrenos de la denominada “Chacra G 2”, como parte del Plan Urbano Estratégico que desarrolla el Minvu en el sector alto de la capital regional.

Fue así como, con el objetivo de presentar oficialmente a la Seremi y plasmar en directo el compromiso político, cerca de 400 familias se reunieron el pasado fin de semana en el Gimnasio del Liceo Ricardo Navarrete, encuentro encabezado por el parlamentario y que contó con participación del concejal de Coyhaique, Claudio Vidal, y los dirigentes de los comités “Antillal”, “Brisa Austral”, “Esperanza de Aysén” y “Altos Patagonia”, quienes destacaron la instancia de diálogo y la buena disposición de trabajo de la nueva autoridad del sector Vivienda.

Así lo expresó Natalia Moreno, Presidenta del Comité Antillal, quienes reúnen a cerca de 200 familias que han venido trabajando organizadamente para cumplir su gran sueño. “Agradecemos esta señal política, esta buena señal que da la Seremi a pocos meses de asumir, de ya venir acá, presentarse y reafirmar su compromiso a los socios que es algo muy importante. Hoy estamos en la etapa de organización de documentos para empezar a elaborar este proyecto, estamos trabajando con la Entidad Patrocinante “Casa Activa” y gracias a Dios ya tenemos nuestros terrenos en la Chacra G 2D, donde a futuro se van a albergar a las familias de los cuatro comités”, señaló.

De igual forma Héctor Santos, Presidente del comité Esperanza de Aysén, indicó que compartir en directo con la Seremi ha sido muy importante para todo el comité y eso reafirma el compromiso del Gobierno y del Estado de Chile con la comunidad de Coyhaique. “Como este es un proyecto piloto, un mega proyecto, aparte de incluir a la gente que necesita casa, a los discapacitados, gente de la tercera edad, de descendencia indígena, para nosotros es muy importante trabajar en conjunto con la Seremi el incluir a las personas jóvenes, ya que siempre se nos dice que ellos no quien surgir, que no quieren hacer familia, pero si no les entregamos la herramienta para tener una casa o una familia entonces no sacamos nada”, manifestó.

La Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, valoró la buena disposición de los dirigentes y la fuerza de las familias, algo que sin duda es básico para avanzar por el camino correcto. “Ha sido un encuentro muy productivo, donde tuvimos oportunidad de tomar contacto directo con los dirigentes y la mayoría de las familias que forman parte de este gran proyecto. Pudimos además confirmar nuestro compromiso Ministerial y de Gobierno de seguir avanzando en las gestiones y de trabajar en conjunto para garantizar el derecho a la vivienda digna para estos cientos de familias que sueñan con la consolidación de su hogar y de su futuro en una casa propia. Tienen además dirigentes de primer nivel y sin duda que con este trabajo conjunto con el Diputado iremos superando etapas para lograr el objetivo lo antes posible”, aseguró.

También el Diputado René Alinco destacó la instancia de diálogo con una gran convocatoria y un compromiso confiable de trabajo. “Ahora tenemos que empezar a hacer el trabajo técnico con los profesionales, que eso no es tan rápido, hay que ver la ficha social de hogares, contactarnos con la Entidad Patrocinante, en fin, vamos avanzando a pesar de todos los problemas para reunirnos por el Covid, y lo importante era que la gente conozca a nuestra primera autoridad de Vivienda, a la Seremi y que se recoja obviamente el compromiso de ella, que fue bien clara en su discurso, que el Gobierno de Gabriel Boric quiere entregar a los chilenos y por supuesto a los ayseninos y ayseninas viviendas dignas y en ese compromiso estamos todos juntos”, afirmó.

Finalmente, autoridades, dirigentes y familias se comprometieron a mantener una fluida comunicación respecto de los avances en las diferentes etapas que vienen, con reuniones periódicas en la medida que vayan siendo necesarias para garantizar avances concretos en el proyecto.