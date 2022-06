Al declararse la pandemia por Covid-19 el año 2020, las personas con patologías crónicas fueron las primeras en confinarse en sus hogares, evitando todo contacto social por miedo a contraer el virus. Tal es el caso de Elba Ramírez, quien padece lupus, enfermedad crónica autoinmune que implica la ingesta de una serie de medicamentos para poder sobrellevar sus efectos.

“Cuando llegó la pandemia se volvió mucho más difícil salir, sobre todo por las medidas de seguridad que teníamos que tomar producto de la enfermedad. Esto fue un alivio para nosotros, poder esperar en la casa que nos llegaran los medicamentos”, cuenta el marido de Elba, José Mella.

Bajo este contexto y justamente pensando en los pacientes crónicos, el Hospital Regional Coyhaique implementó la entrega de medicamentos a domicilio, iniciativa que ha permitido que cientos de usuarios –sobre todo adultos mayores y pediátricos- puedan esperar en su hogar la llegada de los fármacos que son parte de sus respectivos tratamientos.

“Esto es una ayuda social para los pacientes que tienen problemas para movilizarse. Sabemos que mucha gente está en su hogar, o son cuidadoras de pacientes postrados, o tienen alguna enfermedad que les dificulta venir al hospital. Este es un rol social, una ayuda a la comunidad”, señala el químico farmacéutico Pablo Riquelme, jefe de Farmacia del HRC, equipo que lidera esta iniciativa.

En efecto, durante el año 2020 se despacharon más de 11 mil recetas a domicilio, mientras que en 2021 la cifra aumentó a 21.391 recetas entregadas, incrementándose, además, el personal de Farmacia a cargo del proceso de “delivery” para los pacientes crónicos, inmunodeprimidos, con discapacidad u otras patologías que limiten a la persona a salir de su hogar. Diariamente, se despachan entre 90 y 120 recetas.

“Aún estamos en pandemia, y tenemos que minimizar la cantidad de pacientes que vienen al hospital y respetar los aforos. También por las condiciones climáticas que tenemos, es muy complejo que el paciente venga de lugares más lejanos al centro de Coyhaique. Este es un acto de dispensación, de seguridad y clínico”, expresó el jefe de Farmacia del HRC.

Los fármacos más frecuentemente entregados son aquellos para el tratamiento de enfermedades metabólicas hipertensión arterial, lipidemia, diabetes y artritis reumatoide refractaria. También se despachan fármacos de uso endovenoso con cadena de frío y medicamentos de alto costo cubiertos por la Ley Ricarte Soto.

EL PROCESO

Para poder hacer esta labor de manera efectiva, el primer paso es la revisión -en el sistema informático del HRC- de los pacientes con recetas próximas a vencer. Posteriormente, cada persona es contactada telefónicamente por el equipo del Call Center del Hospital Regional, coordinando la entrega e informando el horario aproximado de despacho (mañana o tarde).

“Se hace una ruta que se trabaja en forma conjunta con el equipo de Movilización, que mediante un servicio externo transporta a los funcionarios para que entreguen los medicamentos. Éstos van etiquetados y con todo indicado: prescripción, nombre del fármaco y dosis” explica Pablo Riquelme, agregando que “se prepara fármaco a fármaco, agregando cada medicamento a los sobres. Una vez que está listo ese proceso, quedan guardados en una caja para que la persona que sale a reparto ordene el listado de acuerdo a la ruta, optimizando los tiempos de entrega”.

El avance que en materia social implica esta iniciativa, no sólo permite minimizar los aforos dentro del HRC, sino también que los pacientes crónicos no deban salir de sus casas, evitando costos de traslado y cansancio, sobre todo en el caso de los adultos mayores en época invernal, ayudando y cuidando a nuestra población.

“La locomoción de repente no está a tiempo, cuesta llegar. Esto es muy bueno, sobre todo para las personas como mi señora, que tiene artritis y le cuesta caminar, sobre todo en el invierno. Yo soy crónico y también me vienen a dejar los remedios, esto empezó en la pandemia, trayendo los medicamentos para que nosotros no nos preocupáramos. Excelente la idea, porque a veces a uno se le terminan los remedios, me ha pasado, y no se puede ir a tiempo a retirarlos”, indicó Jorge Triviño, adulto mayor que, junto a su señora, recibe medicamentos a domicilio.

La entrega de medicamentos también contempla a los usuarios atendidos en la Extensión del Policlínico de Especialidades del HRC, ubicada en la población Los Glaciares (Eleam). Dado que este recinto no cuenta con farmacia y para evitar que los pacientes deban bajar hasta el Hospital Regional Coyhaique a despachar sus recetas, también se llevan los fármacos a su hogar.

“Estamos muy contentos con este gran desafío que vino de la mano con la pandemia. Esperamos que esto se pueda mantener, ya que lo hacemos con mucho amor para la gente y toda la comunidad de Coyhaique, acercando la salud a las personas”, precisó el jefe de Farmacia del HRC.