Se espera que este mes de junio se dé inicio en la ciudad de Coyhaique al juicio oral en contra del único imputado en la causa.

Chile Chico.- A fines del mes de diciembre de 2021 se conoció del lamentable hecho que le costó la vida a Cristian Epofanio Pozas en Chile Chico. Según se ha informado públicamente este joven fue asesinado por un imputado que se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva, a la espera de que se dicte sentencia y lo condenen a la pena que dictamen finalmente los jueces del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.

Anyela Epifanio Pozas, hermana de la víctima, señaló que este mes de junio se mantienen atentos al inicio del proceso judicial, donde como familia buscan que el único imputado en la causa sea condenado a la pena máxima. “Nosotros estamos a la espera del juicio por el asesinato de mi hermano, estamos al tanto que se va a realizar en Coyhaique, lo que esperamos es que sea una condena ejemplar”.

Anyela, dijo también que, “la abogada que está a cargo de la defensa de la víctima, ya entregó todos los antecedentes a la Fiscalía, todas las diligencias están hechas, se presentaron todos los testigos que hubo en el asesinato de mi hermano y ya está todo entregado a la Fiscalía”.

Ha pasado medio año de ocurridos los hechos y cada día es más doloroso recordar, sobre todo ahora, que se acerca el juicio en contra del imputado, manifestó la hermana de la víctima.

“Son seis meses dolorosos de lucha, de recordar, me ha tocado revivir, sentarme a revivir como a él lo asesinaron, por eso, lo único que nosotros queremos es justicia, sanciones que sean severas y que sean ejemplares. Porque nosotros como familia, no podemos entender que para la justicia el hecho que tú, mates a una persona, después te entregues, entregues el arma, esa sea una atenuante positiva. O sea, yo mato a alguien, me arrepiento, me entrego y después la justicia prácticamente me premia porque lo estoy haciendo así”.

Respecto al trabajo de las policías y el Ministerio Publico, Anyela Epifanio, señaló, “dentro de todo, estamos conformes porque igual ha avanzado rápido, sabemos que siempre las cosas acá en Chile Chico como que se demoran, gracias a Dios y a los trabajos que se han hecho por parte de la Fiscalía y Carabineros de la SIP ha ido avanzando rápido. Eso nos tiene un poco tranquilos y lo único que nos mantiene intranquilos es llegar al día de la condena por el asesinato de mi hermano”, puntualizó.