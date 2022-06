El legislador además valoró la aprobación en la Cámara de un proyecto de resolución que pide aumentar los cupos para el programa de Residencia Familiar enfocado a los estudiantes universitarios.

Valparaíso.- Aunque el proceso de confirmación de las becas regionales aún no termina, esto porque la última nómina de beneficiados se debiera entregar a principios de julio, el diputado Miguel Ángel Calisto manifestó su preocupación por un inminente déficit en los cupos para estos beneficios, asegurando que “es importante tener claridad lo antes posible del déficit para comenzar a hacer las gestiones con el Ministerio de Hacienda”.

Según el legislador, “este año nuevamente estamos preocupados por el déficit en los cupos de las distintas becas. Todos los años pedimos un aumento de cupos, este año estamos haciendo lo mismo. Estamos pidiendo al Director de Junaeb que nos haga llegar el detalle cual es el déficit de este beneficio, para pedir al Ministerio de Hacienda aumentar los cupos de este beneficio”.

Calisto agregó que “tal como lo hicimos con el bono leña, vamos a pedir un aumento de los cupos de las becas. Este beneficio es fundamental, porque afecta directo al bolsillo de las familias. En su minuto logramos crear la beca Patagonia y la Beca Aysén, que han sido de gran ayuda para muchas familias, principalmente porque no se piden requisitos socioeconómicos, que es como debe ser, porque el registro Social de Hogares no representa la realidad de las familias”.

“La Junaeb Regional, quienes aún no terminan el proceso porque el 7 de julio salen nuevos resultados, tiene también el problema que recién a mitad de año están entregando los beneficios, cunado lo chicos llevan varios meses estudiando. Aunque se entrega retroactivo, las familias necesitan la plata en marzo, en abril a más tardar”, indicó.

El parlamentario indicó “hay que saber con anticipación cuantos cupos faltan para poder pedir el aumento de beneficios. El llamado a Junaeb es para que se agilice este trámite y podamos tener claridad cuanto déficit vamos a tener este año y así podamos hacer de la forma más rápida la gestión con Hacienda para pedir los recursos faltantes”.

Proyecto de resolución

Esta semana se aprobó en la Cámara un proyecto de Resolución presentado por los diputados Calisto, Raphael y Alinco, donde se pide que la beca de Residencia Familiar pueda ser también para estudiantes universitarios que no tuvieron este beneficio mientras estaban en el colegio.

Según Calisto, “nosotros todos los años peleamos para aumentar los cupos de la beca de residencia familiar, que está enfocada a estudiantes que deben salir de sus casas por vivir en localidades donde no hay oferta educacional. Con las tutoras hemos hecho un trabajo intenso durante mucho tiempo, porque es un tema fundamental en una región como la nuestra.

“Hay muchos que continúan con esta beca en la educación superior, pero nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, que presentamos junto a los diputados Alinco y Raphael, presentamos un proyecto que solicita al Gobierno que los alumnos puedan tener la beca de residencia familiar estando en la universidad, aunque no hayan tenido la beca en la enseñanza media”, señaló.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto afirmó que “la idea es que puedan postular en cuarto medio cuando están saliendo del colegio. Esperamos que el Gobierno considere nuestro proyecto y se pueda concretar, porque esta es una materia que sólo puede presentar el ejecutivo”.