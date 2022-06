Cada año la Unidad de Regularización de la Seremi de Bienes Nacionales Aysén, dicta una serie de talleres y charlas informativas, dirigidas a funcionarios públicos y organizaciones del ámbito civil, y en esta ocasión, fueron los funcionarios del Programa Familia de el Fosis, quienes se interiorizaron en los mecanismos utilizados en la transferencia de bienes raíces y que devienen en situaciones de irregularidad, principalmente los temas tratados fueron:

 Compraventa informal o mediante instrumentos privados

 Cesión de derechos o porcentajes

 Promesa de compraventa de plazo fallido

 Compra de acciones, mejoras o derechos

 Donación verbal

Es por lo anterior que el Estado ha conferido al Ministerio de Bienes Nacionales la facultad para regularizar casos de ocupación material irregular en propiedad privada, a través de la aplicación de un procedimiento administrativo excepcional.

“Este trabajo lo desarrolla la Unidad de Regularización de la Seremi de Bienes Nacionales, y busca dar a conocer el alcance del D.L. Nº 2.695/79, que permite la regularización de la pequeña propiedad raíz en inmuebles particulares. Trabajo que, en esta ocasión, fue dirigido a funcionarios del Programa Familias, quienes tienen contacto directo con personas que pueden estar en condición de irregularidad, siendo aliados muy importantes en la orientación hacia sus usuarios. Trabajo que queremos fortalecer a través de los municipios, que son quienes mejor conocen sus territorios y su gente, muchos de ellos, viven en lugares apartados y que les resulta difícil llegar hasta nuestras oficinas aquí en Coyhaique”, aclaró la Seremi Irina Morend Valdebenito.

.

Así también, es tarea del Ministerio educar a la ciudadanía para que precisamente no caiga en la irregularidad, mediante la utilización de los mencionados mecanismos, tarea que fue destacada por Marisol Pinilla Vejar, quien se desempeña como apoyo familiar integral en la comuna de Aysén. “Estos son temas que vemos a diario con nuestro usuarios, muchos de ellos, no tienen regularizadas sus casas o viven en un especio cedido, estos son temas que vemos hoy en día. Muchas de las consultas que nos hacen es cómo postular a beneficios del Serviu, por ejemplo, para mejorar sus viviendas, beneficio para el cual necesariamente deben tener el título de su propiedad, en ese sentido la charla fue muy esclarecedora”.

El Ministerio de Bienes Nacionales no sólo está a cargo de administrar de manera eficiente el patrimonio territorial de todos los chilenos, disponiendo propiedades fiscales en función de las necesidades de las personas y las instituciones, sino también, debe velar por la correcta transferencia de bienes raíces en el ámbito privado.