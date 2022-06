El Plan de Recuperación Inclusiva contempla 24 medidas: 37% para la generación de empleo y apoyo a sectores rezagados, 36% aportes a las familias y 27% de apoyo a MiPymes.

Coyhaique.- Con una visita a la microempresa de diseño y manufactura en tres dimensiones, 3Z3D (https://3z3d.cl/, Instagram 3z3d_), en Coyhaique, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, y la seremi de Economía, Rosa Machacán, realzaron las medidas del Plan Chile Apoya para Mipymes.

En el taller de 3Z3D, dirigido por Sergio Burgos y Marcelo Cárcamo se provee el servicio de impresión con tecnología 3D, destacando en innovación y economía circular.

“Trabajamos con reciclado de madera de lenga proveniente de desarmes de casa o de madera que encontremos en el campo o que, simplemente, nos dan nuestros amigos o conocidos y tratamos de generar una pieza o un elemento o algún producto que dé nueva vida a esos elementos. En el trabajo en 3D, la materia prima que utilizamos es bien particular y también se genera con materiales reciclados. Así que siempre pensando en la economía circular y siempre velando por no generar más desechos y no aportar con elementos que contaminen finalmente a nuestra región”, explicó Sergio Burgos.

“Generamos una solución sencilla, rápida y económica para poder volverle a dar vida a eso. Y esa es un poco la filosofía. O sea, nosotros aspiramos sinceramente a convertir en una empresa B. Vamos a empezar a dar los pasos para obtener esa certificación, yo creo que el próximo año, así es que nosotros muy contentos por el apoyo que hemos recibido, por parte de los instrumentos de fomento que tiene la Región de Aysén. Somos coyhaiquinos y nos sentimos muy orgullosos también, de mostrar a todo el resto de todas las personas de la región y de Chile, que se están haciendo cosas y que podemos hacer cosas innovadoras”, destacó Marcelo Cárcamo.

Rodrigo Araya recalcó que uno de los ejes del Plan de Recuperación Inclusiva del gobierno del Presidente Gabriel Boric está dirigido a este sector, de especial relevancia en la Región de Aysén, donde un 98% son micro y pequeñas empresas, fundamentales para la generación de empleo y para la actividad económica local.

“La idea de negocio de ellos es una diversificación en el tema del uso de materiales nobles, como la madera, pero también usando tecnología, impresora 3D. Es notable la visión y las proyecciones que se pueden hacer a largo plazo también son muy interesantes. Esperamos que esta empresa siga utilizando los recursos que ofrece las instituciones del Estado que prestan, justamente, ayuda técnica y financiera: CORFO, Sercotec, la seremi de Economía, para que puedan seguir avanzando y siendo un aporte a nuestra región”, expresó.

La seremi Rosa Machacán precisó que “estamos visitando a emprendedores y emprendedoras que han sido apoyados a través de las iniciativas y proyectos de CORFO y SERCOTEC para desarrollar su emprendimiento en diferentes etapas. Particularmente, este equipo recibió apoyo en ese empujón inicial, inversión que saliéndoles permitió implementar tecnología innovadora, digitalizarse y hacer concreta la idea innovadora que tenían en mente”, enfatizó.

Medidas del Plan Chile Apoya para Mipymes

Los tres ejes fundamentales del Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya son la generación de empleo y apoyo a sectores rezagados, aportes a las familias y apoyo a MiPymes.

En este caso, está el subsidio transitorio para acompañar el aumento del salario mínimo, aportando a las mipymes un monto de $22.000 entre mayo y julio de este año, y de $26 mil pesos entre agosto y enero de 2023, a través de inscripciones en www.sii.cl, desde este 14 de junio.

También se amplía la cobertura de programas de CORFO y SERCOTEC, en actividades de turismo, cultura y emprendimiento femenino desde junio en curso.

Como convocatorias realizadas está Capital Abeja Emprende y convocatoria abierta el Fondo Crece hasta el 17 de junio, mientras como próximas convocatorias están Mejora Negocios, Escuelas de Emprendimiento Femenino y PAR Chile Apoya Turismo.

Toda la información se encuentra disponible en https://www.gob.cl/chileapoya/.