El Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepio, en entrevista con la radio Serranía de La Junta aclaro una situación expuesta a través de redes sociales y en distintos medios de comunicación regionales y nacionales, en torno a una errónea noticia publicada en Instagram por, Francisco Saavedra, conductor del programa “lugares que hablan”, respecto al supuesto despido de una funcionaria desde la planta eléctrica de Puerto Gaviota.

Cisnes.- El edil, respondió a los dichos del rostro televisivo con documentos y dando cuenta de que la persona a quien se hacía alusión, renunció por motivos personales, o sea, nunca fue despedida.

“Como Alcalde de la comuna de Cisnes, lamento profundamente las declaraciones vertidas en forma particular por el señor Francisco Saavedra, a través de su red social, de las cuales se hicieron eco distintos medios de comunicación tanto regionales como nacionales. Esto en relación al comentario sobre la persona que aparecía en uno de los programas de lugares que hablan, específicamente de la localidad de Puerto Gaviota, había sido despedida, situación que se ha aclarado por parte de este Municipio en forma categórica, argumentando que la persona renunció voluntariamente por temas personales, ya que, se trasladó a otra localidad de la región a vivir”.

Roncagliolo, lamentó que el conductor televisivo no haya recibido la información correcta, sobretodo porque este tipo de situaciones finalmente terminan afectando a los dirigentes y vecinos de una pequeña localidad como Puerto Gaviota.

“Lo que buscamos es aclarar a la opinión pública, la verdadera situación que ha ocurrido y lamentamos profundamente que el conductor del mencionado programa, haya emitido una información que lamentablemente es falsa, que entendemos no fue bien entregada a él o hubo una mala interpretación. Por lo mismo, queremos transmitir la tranquilidad tanto al comité de electrificación de Puerto Gaviota, como al resto de la comunidad, que, al ver los comentarios, la exposición nacional y que se ha hecho en distintos medios, obviamente que se han visto en una condición bastante compleja, porque se han visto afectados como personas y también como dirigentes”.

Mientras el Alcalde Roncagliolo daba la entrevista sobre el tema en radio Serranía de La Junta, Francisco Saavedra se conectó a la transmisión en vivo intentando defender sus declaraciones, las que fueron enfrentadas por el edil con documentación en mano, a lo que se sumó un texto del Comité de Electrificación de Puerto Gaviota, que sustentaba lo señalado por el Alcalde de Cisnes.

“La persona contratada por la Municipalidad de Cisnes, encargada de la mantención del generador de energía, presentó su renuncia en forma escrita a su labor el día 20 de febrero de 2022, aduciendo motivos personales, quien en la actualidad reside en la ciudad de Coyhaique”, menciona la declaración pública de la organización local.