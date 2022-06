Las palabras del legislador fueron respaldadas por el jefe de pediatría del Hospital Regional de Coyhaique, Iván Lemus.

Coyhaique.- Luego que el Gobierno anunciara el adelanto de las vacaciones de inviernos en todo Chile, menos en Aysén y Magallanes, el diputado Miguel Ángel Calisto manifestó su preocupación por el aumento de casos respiratorios pediátricos y por no considerar a la región en esta decisión, opinión que fue respaldada por el jefe de Pediatría del Hospital Regional, doctor Iván Lemus.

Según el legislador, “el Gobierno ha anunciado que va a ampliar y a adelantar la fecha de inicio de las vacaciones desde Arica a Puerto Montt, dejando fuera a Aysén y Magallanes. El argumento que esbozan es que hoy en día hay graves problemas respiratorios y un déficit de camas críticas para atender a los niños”.

“Sin embargo, esta situación también se da gravemente en Aysén. Hace algunos días fueron atendidos 200 niños en la urgencia del Hospital Regional de Coyhaique. Frente a una región que no tiene UCI Pediátrica, que sufre fuertemente los estragos de la contaminación atmosférica, creemos que también se deben tomar medidas especiales y atender esta necesidad, ya sea con el adelanto de las vacaciones u otras medidas que permitan disminuir la carga que actualmente tiene el sistema de salud”, indicó.

El legislador agregó que “creemos que además que en el caso que se concrete esta medida en Aysén, se debe considerar alguna forma para que los colegios sustenten su financiamiento por este tiempo, pensando principalmente en los colegios municipales, que viven por la subvención, considerándose que sería un periodo excepcional”.

“Creemos que se debe considerar la fragilidad del sistema de salud de Aysén, la precariedad, la falta de camas para niños y sobre todo el aumento de casos de enfermedades respiratorias en pacientes pediátricos”, indicó.

Por su parte, el doctor Iván Lemus, jefe de pediatría del Hospital Regional de Coyhaique, “estamos bastante complicados con el número de atenciones que llegan a urgencia pediátrica. Hasta el momento, la mayoría de las atenciones han sido de mediana gravedad o leves, pero tenemos algunas estadísticas que nos indican que probablemente la próxima semana vamos a tener un colapso respecto a las atenciones de urgencia”.

“Hemos tenido días que el pic han sido 200 atenciones. Para tener una idea, siempre son menos de 100 atenciones diarias a estos pacientes. Esto ha sido bien complejo de manejar y dar una atención adecuada a nuestros usuarios. Si bien uno acepta todas las indicaciones de las autoridades, ya sea de educación o salud, cualquier medida que se pueda tomar y que significa la disminución de los pacientes que consultan por virus respiratorios, es muy bienvenida”.

Finalmente, el médico afirmó que “la contaminación ha hecho que aumenten también los pacientes, y esto ha significado que aumente también el tiempo de espera. Esto no es porque no tengamos la cantidad de funcionarios, sino porque ha sido muy amplio el número de atenciones. El adelanto de vacaciones o la suspensión de clases sería una medida muy bienvenida para nosotros”.