De forma urgente, alcaldes de la Asociación Regional de Municipalidades de Aysén (AREMU), piden al subsecretario de educación, Nicolás Cataldo Astorga, que se presente el proyecto de Ley que aplazaría el traspaso de los establecimientos educacionales públicos al Servicio Local de Educación (SLEP).

Aysén.- Esta conversación nace desde el anuncio realizado en la cuenta pública por el presidente, Gabriel Boric, quien manifestó que se presentará una propuesta de ley para postergar en un año el traspaso de los establecimientos educacionales cuya entrada en vigencia era el 1 de enero de 2023, dentro de los cuales se encuentra el SLEP de la Región de Aysén. Una puerta que se abre para los alcaldes de Río Ibáñez, Chile Chico y Puerto Cisnes, luego de que el Ministerio de Educación (Mineduc) rechazara sus solicitudes de postergación del traspaso del SLEP para sus comunas.

El traspaso del SLEP indicado por la Ley 21.040, implica que en la Región de Aysén “más de 74 establecimientos pasarán a ser administrados por un Servicio Local de Educación, que va a estar ubicado en Coyhaique. Esta es una medida centralista, que poco tiene que ver con la realidad de establecimientos educacionales a extremos” afirma Marcelo Santana Vargas, alcalde de la comuna de Río Ibáñez y presidente de la AREMU.

Particularmente, las zonas australes de Chile representan un desafío mayor para este traspaso administrativo del sistema educacional, debido a sus características geográficas “a nosotros mismos nos cuesta hacerlo funcionar debido a las distancias y a los trayectos que se deben recorrer” afirma el alcalde Santana, y afirma que “hacer un traspaso a un servicio que todavía no se instala (…) para hacerse cargo de estos establecimientos el primero de enero del próximo año, es al menos una irresponsabilidad”.

Hasta la fecha se cuenta solo con el nombre de quién será el Director del SLEP de Aysén, Sebastián González Rogers, sociólogo de la Universidad Católica de Chile; por lo que aún “faltan aclarar muchos detalles, como por ejemplo, cómo será el trabajo logístico para responder a las demandas de los establecimientos, qué apoyo se va brindar a profesionales y al personal del DAEM que será desvinculado con este proceso” plantea Francisco Roncagliolo Lepio, alcalde de Puerto Cisnes.

Crítica que se suma a las observaciones realizadas por el alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz González “que un servicio local se haga cargo de todos los colegios de la Región, centraliza la política pública educacional y no aborda los temas estructurales, como el déficit económico que tienen la mayoría de los DAEM y la actualización de contenidos pedagógicos, que es tremendamente relevante”.

Argumentos que fueron expuestos al subsecretario de educación, Nicolás Cataldo Astorga, durante una reunión telemática que se sostuvo el lunes 13 de junio, donde los alcaldes Marcelo Santana, Francisco Roncagliolo y Luperciano Muñoz, manifestaron su creciente preocupación por el avance del SLEP en sus comunas, tras ser rechazada su solicitud de prórroga interpuesta en enero del presente año.

En esta instancia, el Subsecretario de Educación respaldó el anuncio realizado por el presidente, planteando como solución presentar una propuesta de ley que aplace el traspaso de seis regiones del país por un año, dentro de las cuales estaría la Región de Aysén.

Una propuesta que no da mayor tranquilidad a los alcaldes, por esta razón, en la Jornada de Trabajo realizada este miércoles 15 de junio en el Gobierno Regional, propusieron crear una mesa de trabajo, con la presencia del Mineduc, los alcaldes, el SLEP y los gremios de trabajadores de la educación pública.

El objetivo del Sistema Local de Educación Pública es promover una educación pública, gratuita y de calidad a lo largo de todo el territorio nacional, sin embargo, será parte de su desafío, estudiar y contemplar las necesidades particulares de las zonas extremas de país, trabajando de forma conjunta con sus autoridades comunales.