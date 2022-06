Tras recibir la invitación de la Comisión de Infraestructura, Transportes y Telecomunicaciones del Consejo Regional de Aysén, la Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique, expuso al cuerpo colegiado, sobre la reactivación económica de la industria. Abordando también los factores que han afectado al rubro, como el alza sostenida de los materiales de construcción, ejecución y términos anticipados de proyectos en la región, además de entregar una serie de propuestas orientadas a esta reactivación.

Sobre la participación en la sesión del Consejo Regional, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Manuel Suazo, comentó que “fuimos invitados por la comisión de infraestructura, transportes y telecomunicaciones a exponer como gremio acerca de lo que nos está afectando en este momento, en el desarrollo de obras y adjudicación de nuevas obras, que es el alza sostenida que hemos tenido en los materiales de construcción, así como también de la escasez y alto costo en la mano de obra. Estos son datos que los hemos venido presentando hace varios meses, pero el impacto real lo estamos viviendo ahora”.

“Dicho impacto ha sido que tenemos obras que se han visto muy complicadas en su ejecución, incluso algunas no han llegado a término y otras están paralizadas. Por ello, hemos puesto especial énfasis en que, si los presupuestos no son actualizados por las unidades mandantes como MOP, SERVIU o las Municipalidades, va a suceder que aquellas obras que tantos avances traen para nuestra región, no se podrán ejecutar porque los presupuestos van a quedar muy cortos”, agregó.

En esa línea, enfatizó Suazo que “el llamado hecho a las autoridades y así lo han entendido también, es que debemos buscar la forma de cómo destrabar esto, dado que la inversión está. Cabe destacar, que este año tenemos una inversión histórica en la región, el MOP tiene alrededor de $110 mil millones y el Gobierno Regional $65 mil millones, pero sino se logran actualizar los presupuestos, las obras no se van a poder ejecutar, por lo tanto, toda esa inversión que tenemos aprobada no se podrá realizar, es decir, ningún jardín, ningún hospital o ningún camino. Teniendo como efecto, que no tendremos reactivación económica, generación de más puestos de trabajo y activación de economías locales, porque sabemos que donde va una empresa constructora a desarrollar una obra, se dinamizan las economías locales y todo ese círculo virtuoso se vería afectado”.

Respecto de las propuestas entregadas al cuerpo colegiado del Gobierno Regional, el dirigente gremial, detalló que “planteamos que se logren suplementar los presupuestos que ya están ejecución, le hemos dado a conocer a los consejeros regionales que esto ha sido reconocido por el MINVU y los proyectos habitacionales, ya tuvieron un incremento y se está estudiando un segundo incremento, entonces, se pueden hacer también en obras MOP y Municipales con financiamientos FNDR. Es decir, poder suplementar las obras que están en ejecución y las obras que serán próximamente licitadas, puedan tener sus presupuestos actualizados”.