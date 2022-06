Con un proceso de participación ciudadana que integró a sectores excluidos de la oferta de transporte público actual, se detalló el prediseño de una propuesta con la que se quiere implementar recorridos de buses en la capital regional.

Coyhaique.- Uno de los principales desafíos en términos de conectividad para la región es la movilidad urbana, sobre todo en Coyhaique, donde nuevos sectores residenciales de la ciudad han quedado sin cobertura de transporte público. Esto dificulta el desplazamiento de vecinos, personas mayores y estudiantes que requieren asistir a sus trabajos, consultorios, lugares de estudio, etc.

Haciéndose cargo de esta necesidad, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha diseñado un proyecto de transporte público urbano enfocado principalmente en aquellas poblaciones que hoy no cuentan con ninguna forma de movilización colectiva.

Para dar cuenta de este trabajo, se realizaron jornadas de participación ciudadana en las que se informó de la propuesta que implementaría buses eléctricos, sus trazados, frecuencias, horarios y tarifas. En esta convocatoria participaron dirigentes, adultos mayores y estudiantes de sectores como la Villa Los Glaciares, poblaciones Clotario Blest, Quinta Burgos, General Marchant, Pedro Aguirre Cerda, Gabriela Mistral, Barrio Seco y sector El Claro.

La seremiTT Claudia Cantero evalúo como un éxito las jornadas, que recogieron las variadas visiones y puntos de vista de los futuros beneficiados con esta propuesta de conectividad urbana: “Estuvimos revisando el proyecto de conectividad que estamos desarrollando como seremi y como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de buses eléctricos para Coyhaique. Es un proyecto muy bonito y estamos haciendo estas actividades con la comunidad porque queremos co-construir los trazados, frecuencias, tarifas. Queremos saber la opinión de las personas para generar un proyecto amigable y lo más cercano a las necesidades que tiene la población”, enfatizó.

Como vecino de la Población Clotario Blest, Luis Aguilar explicó la situación actual que afecta al sector: “A veces cuesta encontrar locomoción hacia el centro. En mi caso que tengo un adulto mayor que es mi padre, a veces pido taxi para ir al consultorio y no llegan, y yo pierdo la hora. Entonces lo de un bus sería muy bueno”.

Los estudiantes del Liceo Altos del Mackay afirmaron que los recorridos de buses facilitarían notablemente el transporte para sus compañeros. Facundo Saldivia, Presidente del Centro de Alumnos de dicho establecimiento indicó que “los alumnos del Liceo están esparcidos por Coyhaique, algunos están en la Clotario Blest. Muchos de ellos no tienen plata para el colectivo y tienen que caminar, con todas las dificultades que hay en términos de seguridad para poder transportarse en la ciudad, simplemente para tener una educación. Finalmente se está dialogando”, declaró.

La vicepresidenta de los alumnos de este plantel educacional, Alejandra Cadagán también se refirió positivamente a que la propuesta de transporte sea a través de electromovilidad, dado el escenario de contaminación atmosférica presente en Coyhaique: “Sumado a eso las tarifas van a ser más económicas y el combustible es demasiado caro, además de reducir el uso del auto. El usar buses eléctricos es mucho más conveniente”.

Ariel San Martín, Presidente de la Junta de Vecinos Quinta Burgos, valoró que el diseño haya sido presentado previamente para recoger algunas indicaciones de sus futuros beneficiarios: “Me parece excelente esta iniciativa y que bueno que sea compartido con la ciudadanía, porque uno ve los pros y los contras de este proyecto. Así favorecer a Coyhaique, para la descongestión, la movilidad dentro de la ciudad y el buen material que estaría llegando. Sería genial contar con buses eléctricos”, destacó.

Asimismo, la presidenta del Comité Las Araucarias, del sector alto de Coyhaique, Nidia Coby agregó que “es súper bueno que consulten sobre todo los horarios, las rutas, porque hay muchos estudiantes y personas que se desplazan diariamente, así que ojala resulte todo bien”.

Luego de este proceso, y evaluar las observaciones que puedan ser incluidas en el proyecto, se diseñará el proyecto final, el cual sería ingresado para toma de razón de Contraloría antes de fin de año.