Representantes de todas las agrupaciones y de talleres de Adultos Mayores de Cochrane se dieron cita junto a la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo, más la Coordinadora Regional (S) de Senama Karen Aguilera para impulsar la campaña #RespetoEsDignidad, instancia que busca propiciar una pausa para conversar y conocer las vivencias de las personas mayores, además de difundir –a través de las redes sociales-, estas historias que son parte de nuestro patrimonio inmaterial y deben ser escuchadas.

“De esta manera estamos dando un mensaje claro y directo respecto de nuestros Adultos Mayores, por eso nos hemos trasladado hasta la capital de la Provincia de los Glaciares, con el objetivo de iniciar el mes del Buen Trato y reforzar la campaña, porque sabemos que reencontrándonos y atendiendo a las generaciones que nos antecedieron podemos aprender mucho de su vida, revitalizando su momento actual y, sobre todo, promoviendo el envejecimiento activo”, explicó la Seremi Karina Acevedo Auad.

“Cada historia de vida, la experiencia individual y el enorme aporte que hacen a la sociedad nuestras personas mayores no puede quedar invisibilizado. Por eso llamamos a toda la sociedad y en especial a las familias, a preocuparte por este grupo de la población y respetar sus derechos. Hoy los Adultos Mayores demandan mayores espacios de participación, mejor calidad de vida, y eso debemos lograrlo con el apoyo de todos y todas”, puntualizó Karen Aguilera, Coordinadora Regional (S) de Senama.

Jovita Ojeda Velásquez, presidenta del Club Luz de la Patagonia, manifestó que “esto es muy interesante, porque hay muchos adultos mayores que ya no estamos muy acompañados y me toca directamente a mí, porque yo ya estoy sola, sólo estoy acompañada por la gente que trabaja conmigo”. También advirtió que quienes no sean parte de una organización, se acerquen ahora porque tras dos años de pandemia se están reactivando.

El 15 de junio se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Por lo mismo, en nuestro país, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) se lanzó la campaña comunicacional #RespetoesDignidad, que busca resaltar el aporte que realizan las personas mayores a la sociedad y sus grandes historias.

El concejal de Cochrane Jaime Reyes, expresó que “hemos estado junto a la Seremi de Desarrollo Social y profesionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor conmemorando y celebrando el día del no maltrato hacia ellos mismos, donde se recuerda la importancia de tratar bien a nuestros adultos mayores”.

#RespetoEsDignidad

A través de radio, televisión y Redes Sociales, se difundirán cuatro historias, mediante las cuales se hace un llamado a todas las edades de nuestro país a detenerse un momento, conocer y compartir las grandes historias que protagonizan las personas mayores.

Las historias son de:

1.- Lucila Montero (75): Integrante del programa Cuidados Domiciliarios de SENAMA, quien asiste dos veces por semana a apoyar a personas mayores en situación de dependencia de la comuna de Cerro Navia. Ella está al servicio de sus pares y aporta cariño y ayuda a quienes más lo necesitan.

2.- Eliana Hernández (92), “Naná”: La ex integrante de un concurso de cocina es una de las personas más carismáticas de la TV. Destaca por su simpatía y sencillez y sigue vinculada tratando de aportar con recetas a quienes tienen menos recursos.

3.- Juan Carlos Boza (66): Director de teatro, actor y folclorista. Ha recibido diversos reconocimientos del mundo artístico y cultural. Se mantiene con nuevos proyectos por desarrollar y mostrar el talento que tienen las personas mayores.

4.- Eliana Busch (87): Destacada nadadora con grandes logros a nivel nacional durante su juventud y enormes marcas en la categoría Senior. Ha participado en Mundiales de la categoría, en Panamericanos y otras competencias internacionales, alcanzando medallas de oro, plata y bronce, además de romper varios récords. Hoy se prepara para participar en el Panamericano Senior de Natación de Colombia.

La difusión de esta campaña se inició el 14 de junio.