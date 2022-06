El pasado 21 de junio se celebró y conmemoró el día nacional de los pueblos indígenas. Esta fecha no es azarosa y para el pueblo mapuche marca el inicio del we tripantu, o año nuevo mapuche, que se extiende desde el solsticio de invierno, que ocurrió ese martes, durante 4 días hasta el viernes 24 de junio.

Chile Chico.- A la primera hora del martes 21 de junio llegaron a la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera miembros de la Asociación Indígena de Chile Chico Antü Ñi Fotüm donde fueron recibidos por el DPP de General Carrera, Daniel Fernández Márquez. En el lugar se izó, por primera vez en la historia de la institución, la bandera mapuche o wenufoye, la que se mantuvo flameando hasta el viernes 24 de junio marcando el fin del we tripantu.

Esta festividad representa el nacimiento del nuevo sol, al ser el momento en que en el hemisferio sur nos encontramos más alejados del sol, por lo que posterior a esta fecha los días comienzan a ser más largos y la naturaleza renace. Esta fecha es compartida por múltiples pueblos que habitan el territorio que hoy llamamos Chile como lo es el Inti Raymi en las culturas andinas y el Machaq Mara para los aymaras.

Durante la ceremonia, la presidenta de Antü Ñi Fotüm, Fidelina Roco Legue, comentó que “Estamos en este lugar por primera vez izando nuestra bandera, agradecer a los dueños de casa”, a lo que agregó “Es un día muy en especial, primero porque comenzamos a disfrutar de nuestro año nuevo mapuche, el solsticio de invierno es el hito importante para nuestra naturaleza (…) entonces eso hoy día compartirlo con el Estado, que ya vamos por segundo año con el feriado nacional de los pueblos originarios, habla de un compromiso mayor para con todos nosotros como pueblo” cerró la dirigenta social.

Otra de las miembro de la asociación Antü Ñi Fotüm es Teresa Millacari, quien también tuvo palabras de agradecimiento para referirse a este momento inédito en la delegación “Dar las gracias por este momento tan especial para nosotros, porque es primera vez que se iza la bandera mapuche, comenzando esta fecha tan importante, para nosotros el pueblo mapuche que se rige a través de la naturaleza, donde el sol llega a su máxima distancia con la tierra, de aquí en adelante, empieza a volver, empieza el nuevo ciclo” comentaba la también educadora de lengua y cultura indígena en el jardín infantil Rayito de Sol.

Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial de General Carrera, Daniel Fernández Márquez, expresó, luego de saludar a los y las asistentes en mapuzungún, que “Estamos muy contentos de recibir a la asociación indígena Antü Ñi Fotüm para conmemorar el día nacional de los pueblos indígenas” agregando que de esta forma se logra “poner de realce y visibilizar este hito tan importante para nuestro país”. Para Finalizar Fernández destacó que “Vamos a izar la bandera que representa al pueblo mapuche porque es un pueblo que dice relación con nuestras raíces y, por tanto, junto con el solsticio, junto con el nacimiento del nuevo sol, reafirmamos el compromiso del Estado de reconocimiento a los pueblos ancestrales, que son preexistentes a la existencia del mismo Estado” cerró la máxima autoridad provincial.

Esta ceremonia se enmarca dentro de uno de los pilares del Gobierno de Gabriel Boric que reconoce una deuda del Estado con los pueblos indígenas, buscando una nueva forma de encontrarse y entenderse. Esta nueva relación parte desde reconocimientos simbólicos como este, pero no se queden solo ahí, sino que se busca un avance en una mejor calidad de vida y cambios que den cuenta de lo que significa la diversidad cultural del país.