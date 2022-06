El hecho ocurrió el 26 de diciembre del año pasado, en una vivienda particular de Chile Chico.

Chile Chile.- Después de seis meses de ocurridos los hechos, se conoce la fecha en la que comenzará el juicio en contra del único imputado por el asesinato de Cristian Epifanio Pozas, conocido cariñosamente como “garrapata”, ocurrido el día 26 de diciembre del año 2021, en una vivienda particular de Chile Chico.

El día martes 2 de agosto de 2022, se llevará a cabo el comienzo de este proceso judicial que busca la mayor condena para quien le quitó la vida al joven jinete de “la ciudad del sol”, quien el día del crimen no habría tenido posibilidad de defensa, algo que los familiares espera demostrar con el apoyo de testigos.

La hermana de la víctima y en representación de su familia, Anyela Epifanio Pozas, se refirió al proceso que está próximo a iniciarse, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique. “A nosotros como familia nos representa la Corporación Justicia Libre, donde nuestra abogada presentó una querella particular estableciendo los hechos ocurridos y la calificación jurídica la cual ya fue presentada, como también las pruebas del caso en audiencia de preparación de juicio oral”.

Anyela Epifanio, señaló que están convencidos de que podrán demostrar ante el Tribunal que el crimen de su hermano fue un homicidio calificado, “respecto a nuestra teoría del caso presentada en la querella con la cual nos vamos al tribunal oral en lo penal de Coyhaique, estamos seguros y confiados que se hará justicia y con las pruebas que tenemos podremos comprobar que esto fue un homicidio calificado concurriendo las calificantes de alevosía y premeditación”.

La hermana del joven jinete víctima de homicidio, agregó que, “nuestro Cristian como todos sabían y los mismos testigos presenciales saben que, él estaba totalmente sin posibilidad alguna de poder defenderse para que no lo mataran, circunstancias que serán probadas en juicio y por lo mismo como familia y nuestros representantes legales pedimos una pena de 20 años de cárcel para el autor del homicidio de nuestro garrapata”, concluyó manifestando Anyela Epifanio.