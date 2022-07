Tema está incorporado en la discusión del proyecto de ley sobre Envejecimiento Positivo, por lo que se espera avanzar en la materia.

Valparaíso.- Analizar el estado de situación laboral de trabajadores mayores en Chile, que en una cifra significativa permanecen en el mercado laboral, estén o no pensionados, fue uno de los objetivos principales de una mesa técnica realizada este jueves, y que fue encabezada por el senador David Sandoval, en su rol como presidente de la comisión de Adulto Mayor en la Cámara Alta.

“La informalidad del empleo en las personas mayores, constituye una preocupación de todos los sectores”, señaló el parlamentario luego de la actividad, en la cual participaron, entre otros actores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Trabajadores, la Sociedad de Geriatría de Chile, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de representantes del mundo de la mutualidad, de la academia y de la sociedad civil. “Hemos estado impulsando que el mecanismo de la informalidad, hay que resolverlo”, agregó Sandoval.

La jornada se dio en el marco de la tramitación del proyecto de ley sobre envejecimiento positivo, activo y saludable, el cual considera abordar precisamente el tema del empleo en las personas mayores, donde el contrato de trabajo debe estar incorporado. “Ese fue el consenso de todos los que participaron en esta mesa técnica”, indicó.

El legislador insistió en que “no podemos tener a más de 600 mil personas mayores en la informalidad en el empleo, ajeno a un marco mínimo de protección en este contexto”, enfatizando que con esto “no pretendemos precarizar, al contrario, lo que queremos es dar certeza, darle formalidad”, a la actividad laboral que realizan los adultos mayores en el país y, por cierto en la región de Aysén.

Algunas cifras

De acuerdo a cifras entregadas por INE, para el período octubre – diciembre 2021, la tasa de ocupación informal alcanzó un 28,3% 1, creciendo 1,3 puntos en doce meses, más que la registrada por el total de ocupados (8,1%).

Curiosamente, las tasas de ocupación informal más altas del trimestre indicado se evidenciaron en los tramos de trabajadores de 65 años y más (51,6%) y entre 15 y 24 años (37,1%), prevaleciendo en los tramos etarios extremos y afectando a las personas mayores y a los jóvenes.

Por otra parte, la OIT acuña el concepto de “Trabajo decente”, buscando expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. Para ese organismo, se trata del trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo.