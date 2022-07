El legislador además pidió al Gobierno seguir avanzando en la contratación de otros especialistas

Coyhaique.- Consciente de la gran cantidad de pacientes que no cuentan con un especialista para poder atenderse, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Gobierno para que se considere la contratación de un diabetólogo que pueda atender en el Hospital Regional de Coyhaique, asegurando que “tenemos que seguir avanzando en la contratación de médicos especialistas”.

Según el legislador, “por todos es sabido que en Aysén tenemos problemas por la falta de médicos especialistas, por lo que es común conocer casos de vecinas y vecinos que deben trasladarse a Santiago para poder atenderse con ciertos médicos. En esto tenemos que avanzar y no nos vamos a cansar de pedirle al Gobierno de turno que siempre considere la contratación de médicos para Aysén”.

“Hay estimaciones que dicen que en la Región de Aysén aproximadamente un 12% de la población sufre esta enfermedad. Se trata de un mal que avanza de forma silenciosa, por eso muchas veces la gente se entera que tiene la enfermedad cuando ya está bien avanzada”, indicó.

Calisto agregó que “tomando en cuenta este porcentaje de la población que eventualmente tiene diabetes, es fundamental contar con un especialista que permita atender a la gente en la región, y así no tengan que viajar a Santiago, Concepción o Valdivia para ser atendidos”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “espero que este Gobierno considere la situación de aislamiento en la que vive la región de Aysén y de precariedad en temas de salud, y considere la contratación de diabetólogo que permita brindarle atención a todas esas personas que sufren esta enfermedad en la región”.