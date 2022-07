Tras sostener reuniones con el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Seremi de Aysén, Paulina Ruz Delfín, se refirió a la situación actual y los últimos avances respecto del mega proyecto habitacional conocido como la “Chacra G” de Coyhaique, tema de actualidad y preocupación para cerca de mil familias que esperan concretar allí la construcción de sus viviendas.

Coyhaique.- La autoridad sectorial reconoció que hoy existe preocupación y molestia de dirigentes y familias debido a que en una reciente reunión se les informó que la construcción de sus viviendas no partiría a fines de este año, como habrían indicado las autoridades anteriores en el 2021, ya que no existen los recursos ni se dan los tiempos necesarios para superar las etapas que se debe completar, considerando lo que había avanzado hace cuatro meses atrás cuando se inició la gestión del actual Gobierno.

La Seremi enfatizó en que un punto fundamental en este nuevo escenario radica en que las autoridades sectoriales del Gobierno anterior hicieron promesas y fijaron fechas, pero no gestionaron los recursos que se requieren en el presupuesto de este año 2022 para comenzar con la construcción de las obras de la macro infraestructura y menos de las primeras soluciones habitacionales contempladas en el plan.

“Aun en ese adverso escenario decir que la Chacra G se posterga hasta el 2025 es absolutamente falso, además es algo que nunca hemos planteado de esa forma. Lo que si ocurre es que las obras no comenzarán a fines de este año, como se prometió falsamente a las familias, sino que tendremos que hacer este año todas las gestiones que sean necesarias a nivel regional y nacional para que el 2023 tengamos los recursos para avanzar en las etapas que van faltando para iniciar más adelante la construcción de los primeros conjuntos habitacionales en terrenos de la Chacra G1. Lo que debe quedar claro es que no se trata de buena o mala voluntad, se trata de que hay que cumplir requisitos y etapas que cuando llegamos no estaban listos y que estamos ahora poniendo en marcha para agilizar todo lo que sea posible”, manifestó la Seremi.

Es en ese contexto es que la autoridad pidió a todos los parlamentarios de la región sumar desde ya su apoyo en la tramitación y votación del próximo presupuesto de la nación, el cual esta vez sí debería considerar los recursos para seguir avanzando en este que es el proyecto habitacional más grande de la región de Aysén.

Respecto de la magnitud de esta iniciativa recordó Paulina Ruz que la Chacra G es parte de un Plan Urbano Habitacional que no solo incluye viviendas, sino que también la mencionada macro infraestructura, que contempla un centro asistencial de salud, una sala cuna, un lugar para Bomberos, Carabineros y todo lo que exige asegurar desde ya las condiciones adecuadas de calidad, seguridad y bienestar para la futura vida de las más de mil familias que se proyectan en el sector.

“Entonces hay que tener muy en claro que no se trata solo de construir las casas, como hemos explicado muchas veces, sino que también se necesita alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, red de agua potable, parques y todo lo que implica la urbanización. Hoy nos encontramos trabajando en el diseño, para que el próximo año se pueda licitar, ejecutar y contratar estas obras de macro infraestructura que son tan necesarias para la vida futura de esta gran comunidad”, puntualizó.

Agregó finalmente la Seremi paulina Ruz que es muy importante que la comunidad tenga claro que están trabajando desde un comienzo en este tema, buscando formas de acortar los tiempos y de superar las trabas con las que se encontraron al asumir sus cargos. “Lo que si tenemos claro es que no le podemos mentir a la gente, debemos ser sinceros y claros con la información que se entrega a los comités y las familias, porque si hay algo inaceptable es prometer falsedades o jugar con las expectativas y las necesidades de la gente. Desde el Gobierno del Presidente Boric no estamos ni vamos a estar nunca para eso, nuestro compromiso está con la gente y entendiendo que tenemos un Plan de Emergencia Habitacional que nos obliga a doblegar esfuerzos, invitamos a las familias, dirigentes, autoridades de todo nivel y también a nuestros socios del sector privado a sumar fuerzas para que de aquí en el futuro entre todos saquemos adelante este gran proyecto en los menores tiempos posibles”, concluyó.