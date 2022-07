A pesar de la inclemencia climática, la nieve, el frío y la escarcha, un grupo de personas se reunió en la Plaza Pentagonal de Coyhaique para un banderazo por el Apruebo a la Nueva Constitución. “Es una instancia para que como ciudadanos y ciudadanas podamos respaldar todo el trabajo colectivo que se hizo con paridad, donde compañeras plasmaron sus ideas dentro de la Carta Fundamental. Debemos mostrar el trabajo de las mujeres y también como mujer perteneciente a los pueblos originarios es una instancia muy potente, donde a través de nuestros 17 escaños reservados se plasmaron las ideas de los pueblos indígenas y naciones pre existentes y también es importante el reconocimiento constitucional del derecho al agua, así que invitar a todos y todas a que se sumen al trabajo que comienza, sin vergüenza, ni miedo”, dijo Yorka Cheuquian, concejala de Coyhaique.

Coyhaique.- De acuerdo al artículo 1 de la propuesta constitucional, Chile es un estado solidario y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. A su vez el texto advierte que, en su diversidad geográfica, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible.

“Como ciudadano, habitante de este país estoy aquí, porque creo que esta nueva constitución nos abre posibilidades que son esperanzadoras por un Chile más justo, más social, donde la equidad tenga expresión a nivel de los territorios, un estado regionalista, tanto que podemos leer en este nuevo proyecto de constitución que ya está circulando en redes y uno lo puede leer en distintos sitios, por lo tanto la invitación es a leerla y si puede compararla con la que tenemos actualmente va a surgir la diferencia y lo bueno de esta nueva Carta Fundamental”, señaló Rodrigo Araya, en su calidad de militante de Revolución Democrática y ciudadano.

La propuesta además advierte que en “Chile las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos”. Pero además incluye el concepto de democracia inclusiva y paritaria.

Asimismo, el texto constitucional señala que Chile es un estado laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Igualmente, la propuesta indica que son emblemas nacionales del país, la bandera, el escudo y el himno nacional.

En redes sociales y en los medios de comunicación se ha instalado una fuerte campaña basada en medias verdades y mentiras, algo que, con el texto en la mano, los simpatizantes del Apruebo esperan que se termine derrumbando. “La campaña del rechazo funcionó hasta ahora que no teníamos un documento en el cual basarnos. Ahora la idea que todos podamos leerla y ver si es que lo que dicen de la Constitución es verdad o no. Ya no hay chance de opinar, sin corroborar o confirmar que si lo que están opinando es real y eso fundamental”, agregó Rodrigo Araya.

Ana María Navarrete, concejala del Partido Socialista, agregó que “estamos participando con el frío, con las condiciones como están, pero con la certeza de que este cambio es muy necesario para nuestro país. La salud y educación como un derecho y por eso vamos a trabajar para que se apruebe esta nueva constitución”, recalcó.