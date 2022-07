Con el propósito de conocer el Plan de contingencia comprometido por el Gobierno para enfrentar la situación de aislamiento que sufren los habitantes de la cuenca del Lago General Carrera, los parlamentarios de Aysén se reunieron con el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, en dependencias del MOP en Santiago, junto a equipos de Obras Públicas y del Ministerio de Transportes, como parte de los compromisos que adquirió el Ejecutivo con los congresistas durante la reunión que sostuvieron en Valparaíso la semana pasada.

Santiago.- Los senadores Ximena Ordenes y David Sandoval, junto a los diputados Marcia Raphael, René Alinco y Miguel Ángel Calisto reiteraron al Gobierno la urgencia de encontrar una solución “segura y definitiva” a la situación de aislamiento tras la falla del sistema de transporte lacustre del Lago General Carrera, que afecta principalmente a la comuna de Chile Chico y sus habitantes.

En la reunión, el Gobierno expuso los detalles del plan de contingencia para enfrentar el problema de conectividad de la zona lacustre, que contempla un subsidio terrestre para el traslado de pasajeros a través de la ruta internacional por el Paso Huemules, buscando duplicar los actuales 17 pasajeros por bus; un subsidio aéreo aumentando la frecuencia de vuelos y cantidad de pasajeros, así como también, un subsidio lacustre para aumentar la frecuencia de la nave Chelenko mientras las naves Tehuelche y Pilchero se encuentren fuera de funcionamiento, entre otras medidas tendientes a la recuperación de capacidad de traslado lacustre en la cuenca del General Carrera.

Los parlamentarios de Aysén manifestaron sus aprensiones por el Plan de Contingencia, y reiteraron la urgencia de una solución definitiva para el problema de conectividad de Chile Chico.

La senadora Ximena Ordenes manifestó a los representantes del Gobierno “su preocupación, razón por la cual nos vamos a volver a reunir el próximo día lunes en las dependencias del Ministerio de Obras Públicas para seguir evaluando cómo funciona el plan de contingencia y tener fechas claras respecto a lo que se ha informado”.

“Quiero insistir y lo he repetido muchas veces, la situación es insostenible, por eso hay 2 niveles: lo que se va a hacer ahora y, por supuesto, hay que trabajar una solución definitiva que va más allá de hablar de una nueva nave”, sostuvo la senadora Ordenes.

Sobre el Plan de Contingencia del Gobierno, la diputada Raphael dijo que “efectivamente, se ha aumentado la frecuencia de los vuelos, pero solicitamos también aumentar el número de pasajeros en cada vuelo, duplicar la oferta para que puedan las personas de Chile Chico trasladarse vía aérea y vía terrestre. También solicitamos aumentos en la capacidad de pasajeros, en vez de con 17 pasajeros puedes aumentar a 34. Quedaron con fecha pendiente para la próxima reunión, va a ser la próxima semana y ahí esperamos que nos entreguen fechas concretas”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “estamos muy preocupados, por eso nos hemos reunido junto a los parlamentarios las autoridades de gobierno para buscar soluciones a la crisis que viven los vecinos del Lago General Carrera producto de la falta de conectividad”.

Sobre la solución terrestre, Calisto dijo esperar “que no sea por Paso Huemules sino que sea por paso Palavicini, así como también le hemos pedido que se aumente la cantidad de frecuencia de la Chelenko. Hoy día toda la demanda que cubría la Pilchero, lamentablemente, nadie lo está cubriendo y por eso nosotros esperamos que la Chelenko pueda tener mayores frecuencias, así como también, le hemos pedido que se dé una solución definitiva al tema la barcaza. Nos han dicho que la Tehuelche va a comenzar a funcionar en diciembre y la Pilchero no tiene fecha aún, por lo tanto estamos preocupados y creemos que se tiene que buscar alternativas”.

A su vez, el diputado René Alinco dijo sentirse “defraudado de esta reunión, que para mí fue una vergüenza”, sosteniendo que las propuestas del Gobierno, a su juicio, “no van a solucionar el problema de conectividad, de fluidez ni de seguridad de nuestra gente”.

“Hago un llamado a la gente de Chile Chico, a la gente que ocupa permanentemente esta vía de comunicación, a manifestarse porque ahora que el Gobierno Regional, el delegado, los representantes del Gobierno de Gabriel Boric, busquen soluciones definitivas para los aiseninos y aiseninas que hacen patria, soberanía, en la cuenca del Lago General Carrera. Es una vergüenza la propuesta que se nos hizo porque, aparte de seguir manteniendo una empresa irresponsable como la SOMARCO, hace un planes que van a pasar por Argentina, van a aumentar los vuelos pero eso no es la solución para esta gente que necesita viajar permanentemente desde Chile Chico, para conectarse con el centro la región”, aseguró el diputado Alinco.