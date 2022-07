Así lo manifestó la Seremi Karina Acevedo Auad, explicando que el anuncio hecho por el Presidente Boric involucra recursos por 1.200 millones de dólares. “¿En qué se traduce esto? En la posibilidad que 7,5 millones de personas puedan afrontar de mejor manera esta etapa del año, en donde como país nos hemos visto afectados por externalidades internacionales y también internas. Sin embargo, lo fundamental es buscar soluciones de apoyo desde la responsabilidad fiscal”, explicó.

Coyhaique.- Este martes 12 de julio ingresó el Proyecto de Ley para su discusión en el Congreso de las medidas anunciadas por el primer mandatario la mañana del lunes, en donde dio a conocer una ampliación del Plan Chile Apoya para asistir a las familias más vulnerables del país. “Desde la zonas extremas valoramos la voluntad del Presidente Gabriel Boric, en momentos en que este tipo de acciones son tan necesarias para ir en asistencia de las familias de Chile”, expresó la Seremi Karina Acevedo,

“Lo importante es que los principales beneficiarios de este aporte, que no se postula, son las personas causantes del Subsidio Familiar, como también de la Asignación Familiar y Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, extendiéndose a quienes reciben el Bono Invierno, los favorecidos con el Aporte Previsional Solidario de Invalidez y con la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, más usuarias de Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, explicó la titular regional.

De esta manera la autoridad, explicó que “el texto enviado al Poder Legislativo contempla un beneficio de $120.000 para los hogares más vulnerables y, a su vez se extenderá, a un grupo de personas que no estaba contemplado en aportes ya definidos. Para ello sólo deben estar en el tramo del 60% del Registro Social de Hogares y que tengan dentro de sus integrantes a personas menores de 18 años y/o adultos mayores, más personas dependientes”.

Para el caso de las personas con discapacidad, que accedan a este Bono Extraordinario Chile Apoya Invierno, éstas deberán debidamente acreditadas en el Registro Social de Hogares y en el Registro Nacional de Discapacidad. También desde la Seremía de Desarrollo Social y Familia informaron que cada persona tiene derecho a un solo bono, independientemente que califique en diversas prelaciones.

“Lo que hay que tener claro son las fechas, porque el pago se efectuará en una sola cuota en el mes de agosto de este año, a través del Instituto de Previsión Social. Además, habrá un plazo de reclamación por el no otorgamiento del bono que será de un año y el plazo para cobrar esta transferencia directa será de nueve meses, desde la emisión del pago”, explicó la Seremi Karina Acevedo

Sobre las medidas económicas

El Bono Extraordinario Chile Apoya, es un beneficio de $120.000 que llegará a cerca de 7.500.000 personas, que se encuentren dentro de los siguientes grupos: Beneficiarios Aporte Familiar Permanente (SUF, AF, Chile Solidario, SSyOO), beneficiarios Bono Invierno (Mayores de 65 y pensión inferior a Pensión Mínima de Vejez, sin contar APS ni PGU), beneficiarios Subsidio de Discapacidad Mental, bono Trabajo de la Mujer, beneficiarios APS y PBS invalidez.

Por otra parte, el Permiso Postnatal Parental (PPP) para el invierno, se extendió para aquellas trabajadoras que se les termine entre el 1 de agosto de 2022 y hasta el 30 de septiembre. Este beneficio es un subsidio de cargo fiscal equivalente al monto del subsidio promedio diario, acorde al seguro de salud de las beneficiarias.

Finalmente, la extensión del Subsidio Laboral Protege e IFE Laboral para el último trimestre del año, implica abrir un nuevo período de postulaciones para las y los beneficios Subsidio Protege e IFE Laboral entre los meses de septiembre y diciembre.