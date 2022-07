Con un trabajo enfocado en el bienestar de las personas y manteniendo una permanente interacción con el equipo de trabajo asume este nuevo desafío profesional

Aysén.- Hace algunos días fue designado el nuevo director regional de Vialidad, se trata del arquitecto Fernando Miranda, quien en esta área del Ministerio de Obras Públicas, espera ser un aporte al desarrollo de la región.

“En lo personal quiero aportar a la región, sobre todo a estos sectores, integrándome al gran equipo que existe actualmente en Vialidad. Acabo de asumir la semana pasada, el equipo ya estaba trabajando en todas estas emergencias que han ocurrido, han destinado todos los recursos humanos y materiales para poder sortear estas emergencias. Así que, esperamos en realidad que el clima mejore, que no haya tanta dificultad, lo que si pudimos demostrar que este pequeño equipo, en cuanto a número, pero grande, en definitiva, pudo abordar toda esta emergencia en forma oportuna y lo más rápido posible”.

Respecto a las mayores dificultades con las que se encontró al asumir la dirección regional de Vialidad, Fernando Miranda, comentó. “Las dificultades son las que presenta el Estado en general, cada vez menor recurso humano que va contando el Estado y eso dificulta ir atendiendo en forma adecuada las necesidades de la comunidad. Así es que, esperamos en realidad que el Estado se fortalezca, también se creen las condiciones humanas para las personas que trabajan, que son funcionarios públicos y que desean dar una buena atención a los usuarios. Las dificultades son las mismas que presenta el Estado a nivel nacional, hay recursos limitados, cada vez las personas van saliendo de su lugar de trabajo, no se están reemplazando los profesionales y creemos que eso debiera empezar a cambiar con la nueva política que está implementando el Presidente Gabriel Boric. Queremos un Estado fuerte, presente y que esas labores dignifiquen también la función publica”.

Respecto al dialogo con los gremios de los trabajadores y mientras se encontraba en Puerto Aysén, el nuevo director regional de Vialidad, mencionaba, “hoy en la mañana tuve la oportunidad de reunirme con los gremios, ellos me manifestaron sus observaciones, sus necesidades, también manifestaron el apoyo a este director regional y les dije que nuestra labor es trabajar en forma coordinada y me puse a disposición de ellos también”, concluyó señalando Fernando Miranda.