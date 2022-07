Aunque calificó de positiva la presentación de un bono IFE de invierno, el que será de 120 mil pesos, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que este beneficio es insuficiente, acusando al Gobierno de actuar con “miopía” por no considerar a la clase media, además de reiterar sus cuestionamientos por el funcionamiento del Registro Social de Hogares.

Valparaíso.- Según el diputado Calisto, “la medida es positiva, entendiendo la crisis económica que viven las familias de nuestro país, pero claramente el Gobierno actúa con miopía, entendiendo que existe mucha necesidad en los sectores medios. La clase media está entre el 60%, el 70% y el 80% del Registro Social de Hogares y este proyecto no la beneficia”.

Calisto agregó que “cuál es el interés de generar tanta discriminación a las familias que están desde el 60% del Registro Social de Hogares en adelante. Hay muchas familias que han tenido una nueva calificación en este indicador desde marzo de este año, quedando fuera de muchos beneficios”.

“Por estos motivos, creemos que los beneficios del Estado deben ser lo más universales posible. Creemos que este nuevo bono debe llegar al 90% del Registro Social de Hogares, especialmente tomando en cuenta que este indicador está muy cuestionado, porque no mide realmente la vulnerabilidad de las familias”, indicó.

Finalmente, el diputado Calisto aseguró que “las familias que están dentro del 90% de este registro, necesitan el bono, hay que entregarles una ayuda económica. Esperamos que el Gobierno deje de actuar con esta mirada tan conservadora y disponga los recursos también para la clase media”.